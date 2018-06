Postarší gorilí teta Kamba je opět se skupinou. Přijali ji bez problémů

S nezbytnou operací se stárnoucí Kamba vyrovnala dobře, teď nezbývá než čekat, jak dopadnou podrobné výsledky z histologie. I když ani jejich pozitivní výsledek neznamená, že postarší gorila bude mít kondici jako zamlada. Ve svém věku má na únavu či zdravotní potíže nárok. Přesto má v gorilí skupině své místo, jako zkušená samice pomáhá s výchovou mláďat.

Skupina se o Kambu obávala už ve chvíli, kdy její zdravotní potíže začaly.

Stejně tak během operace, kdy všichni včetně odtažité Bikiry zvědavě nakukovali oknem do přípravny a snažili se zjistit, co s Kambou je. I po operaci si Kambu hlídali, když s ní byli v zázemí v kontaktu přes mříže. Vidět to můžete na videu níže.

VIDEO: Jak si ostatní gorily hlídaly Kambu v zázemí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koncem minulého týdne, kdy se její stav výrazně zlepšil a operační rána se hojila bez komplikací, ji mohli chovatelé opět spojit s ostatními.

Spojení se skupinou se zdařilo, Kamba je zpět

Minulou sobotu dopoledne už Kamba čekala na ostatní ve vnitřní expozici, kam chovatelé zbytek skupiny pustili z venkovního výběhu. Vztahy jsou v této skupině natolik dobré, že spojení proběhlo naprosto v pořádku. To, jak jí ostatní bušením do hrudi, stěny či sem tam nějakou ranou dávají najevo svoji dominanci, je normální. A Kamba dobře ví, kde je její místo.

„Podobné oddělení a opětovné spojování jedince s chovnou skupinou vůbec není samozřejmostí. U zvířat to zdaleka nefunguje automaticky a nelze s tím počítat. Jsou případy, kdy se zvíře oddělené od ostatních byť na pár hodin už nepodaří do skupiny znovu zapojit,“ vysvětluje kurátor primátů Vít Lukáš. Automatické to nebylo ani přesto, že u Kamby se podobné opětovné spojení už jednou podařilo, před pěti lety po jejím dramatickém porodu.

Kamba je po dvou týdnech zpět: jako tetička, i venku na trávě a ve své oblíbené hamace.

Kambě je 46 let, což není málo, proto ji chovatelé i nadále pečlivě sledují. Zatím víc odpočívá, polehává na sluníčku a k radosti chovatelů si užívá i krmení, snad se brzy dostane do kondice. „Už zase polehává ve své oblíbené hamace, dokonce i malý Ajabu už se s ní chodí mazlit,“ jsou rádi chovatelé, pro které je Kamba nepostradatelnou součástí gorilí skupiny.

Na pražské gorilí skupině je úžasné, jak je kompaktní a funguje jako rodina. Přesto má každý její člen jasně dané postavení, každá gorilí skupina to tak má nastavené. Kamba se tedy i v tomto smyslu vrátila na své místo. „Ostatní tak mají po jejím návratu naprosto přirozeně potřebu dát jí najevo, že jsou rádi, že je zpět mezi nimi, ale že to na jejím podřadnějším postavení ve skupině nic nemění,“ konstatuje kurátor.