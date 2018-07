Čína chce z Konga vyvézt kriticky ohrožené gorily horské i další zvířata

Gorily horské Proslavila je Dian Fosseyová, která je koncem 60. let minulého století začala studovat. I díky ní jsou přísně chráněné, takže představa, že by dnes mělo být byť jen jediné zvíře vyvezeno mimo Afriku, je nemyslitelná. Sama Dian svedla těžký boj za záchranu dvou mláďat, která byla v roce 1968 odchycena pro zoologickou zahradu v Kolíně nad Rýnem. Za oběť lovcům tehdy padlo dvacet dospělých goril jen proto, aby se mláďata dostala do zajetí. Dian se jich ujala alespoň na nějakou dobu, aby se vyčerpaná a podvyživená mláďata mohla zotavit. I samotný stres ze ztráty rodiny je mohl zahubit. Doufala, že než mláďata v její péči zesílí, podaří se jí prosadit, aby nebyla odvezena do Evropy. Bojovala za to marně. Coco a Pucker byli převezeni do Kolína, kde po deseti letech oba zemřeli. Během 20. století byly do Evropy a USA dovezeny čtyři gorily horské a žádná z nich se nedožila dospělého věku.