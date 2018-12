Nuru je šestiletý divoch, samice už ho nechtějí kojit. A do toho Vánoce

Na Štědrý den pro děti vstup v Zoo Praha za korunu I v pražské zoo proběhnou vánoční svátky ve znamení bohaté nadílky, a to nejen pro zvířata. I na Štědrý den totiž čeká na návštěvníky program plný komentovaných krmení a setkání. Lze také k hlavnímu vchodu přinést dárky zvířatům (například zeleninu, ovoce, suché pečivo či piškoty, pro orangutany prostěradla nebo povlečení a pro tygry fotbalové míče), chovatelé jim je v následujících dnech předají. Betlémské světlo si mohou zájemci odnést od hlavního vchodu do Zoo Praha od 22. 12. do Štědrého dne včetně, po všechny tři dny od 9 do 16 hodin. Děti do 15 let mají na Štědrý den vstup za pouhou jednu korunu, pavilony a restaurace budou otevřeny do 14 hodin, areál zůstane přístupný do 16. hodiny. Komentovaná krmení a setkání budou probíhat do 13:30, vrcholem bude ve 13 hodin vystoupení v expozici lachtanů zakončené vánoční nadílkou pro lachtany. Sváteční program na další dny, kdy se nadílky dočkají i děti, najdete na stránkách Zoo Praha.