VIDEO: Zmrzliny zavěšené na laně vydržely pražským gorilám pár hodin

Pokrájené ovoce vložíte do plastového kelímku nebo PET lahve, zalijete vodou a necháte přes noc v mrazáku. Tak jednoduchý je recept na zmrzlinu, kterou v tropických dnech vhodně ochladíte lidoopa. Minulý víkend chovatelé gorilám dobývání zmraženého ovoce ještě zpestřili.

„Využili jsme tentokrát jako formu rovnou kbelíky a vložili do nich před zmražením vody s ovocem navíc lano s uzlem,“ vysvětlil kurátor primátů Vít Lukáš. Díky tomu bylo možné zmrzliny zavěsit na parkosy a gorily si je užily déle a trochu jinak než obvykle. Navíc vypadaly tak lákavě, že letní zmrzlinové hody pražských goril zaujaly i světová média.

„Je to tak, fotky Richarda olizujícího originální ovocnou zmrzlinu obletěly svět jako příklad toho, jak se lze v zoologické zahradě vypořádat s tropickými dny, aby byly pro zvířata k přežití,“ uvedla Lenka Pastorčáková, tisková mluvčí Zoo Praha. Zmrzlinové hody pražských goril si nenechala ujít média jako NBC, New York Times, The Guardian, National Geographic či The Telegraph.

Na pozornost je Richardova rodina zvyklá, takže si bez ohledu na špičkové fotografy za sklem expozice zavěšené zmrzliny užívala pěkně dlouho. Richard se od „své“ zmrzliny nehnul zhruba hodinu a nikoho k ní nepustil, takže se ochladil dokonale. Podobně jako samice Kijivu, která od ukořistěné zmrzliny nekompromisně odehnala i dvouletého Ajabua, nakonec ale na jedné společně hodovala se svými syny Kiburim i Nuruem.

Richard vytrvale olizoval zmrzlinu, své ruce i kaluže odtávající vody na zemi pod zmrzlinou a pak i své dlouhé chlupy na rukou, které v kalužích namáčel. Párkrát se snažil se do zmrzliny i lehce zakousnout, ale hlavně doloval ovoce prsty nebo si odchytával kapky tající zmrzliny do tlapy a pak je vylizoval. Ajabu mu nahlížel přes rameno, jako jediný se odvážil se k němu přiblížit. Provokoval ho podobně jako ostatní, protože na něj zmrzlina nevyšla.

Víkend bude v Zoo Praha patřit slonům a lvům V sobotu 11. 8. proběhnou oslavy Mezinárodního dne slonů: budou se koupat ve výběhu, užívat si dárky, v Papírně se bude odhalovat tajemství sloního trusu. V neděli 12. 8. proběhne Lví den, který si užijí děti i dospělí: zoo představí originální lví tanec, děti si vyrobí masky a užijí si průvod, šelmy dostanou dárky. Celý program zde.

Zkrátka ale nepřišel. Na střídačku obcházel ostatní gorily užívající si zavěšené ledové pochoutky a sem tam si z nich zobnul ovoce nebo odchytil pár kapek. Nakonec zůstal u jedné ze zmrzlin se samicí Bikirou a trpělivě ji odloubávali společně. I nejstarší Kamba si chladivého ledu užila - leštila ho rukama a olizovala si je, což byl její způsob, jak se v horkém dni ochladit.

Ze zmrzlin postupně zůstávala torza, která gorily ještě po několika hodinách chodily sem tam olíznout. Případně je gorilí puberťáci rozhoupávali a provokovali se tak ke hře, jak je vidět na úvodním videu.