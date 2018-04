Pomlázce z vrbového proutí se na Velikonoční pondělí nevyhnou ani gorily

Na čerstvé větve s rašícími mladými pupeny se gorily těší celou zimu a chovatelé jim je dopřávají, jakmile je to jen možné. Větve, z nich gorily ožírají nejen pupeny či listí, ale i kůru, patří do jejich každodenního jídelníčku celoročně. I když v zimě zamražené. Ovšem na Velikonoce jim vrbové proutí s rašícími lístky i kočičkami chovatelé již tradičně zapletou do pomlázek, které budou místo textilních mašlí zdobit barevné spirály ze zeleniny.

„Dostanou i vajíčka, ale jen pár, protože hrozí, že by je Richard všechna zabavil a zkonzumoval sám, což by mu vůbec neprospělo. V zájmu jeho zdraví tedy musíme jejich příděl omezit pro všechny,“ popisuje vrchní chovatel primátů David Vala, jak jsou připraveni na odpolední oslavu Velikonoc u goril.

Pokud bude slunečné počasí, mohou se gorily v pondělí dopoledne těšit na venkovní výběh, bude-li chladno či deštivo, pak si budou muset na čerstvou trávu nechat zajít chuť. Velikonoční nadílka je ovšem v každém případě čeká v 15:30 ve vnitřní expozici Pavilonu goril ve spodní části pražské zoo. Návštěvníci se dočkají povídání o zajímavostech ze života goril.

Hrozí u goril „velikonoční polévání“?

Pokud vás snad u úvodního videa napadlo, že Shinda litím jogurtu na hlavu svého syna Ajabua nacvičuje velikonoční tradice, není tomu tak. Jde jen o záznam nedávného oběda, kdy každá z goril dostala kelímek se sójovým jogurtem - ten neobsahuje laktózu, takže ho dospělá zvířata dokážou strávit lépe než jogurt z mléka.

Program velikonoční nadílky v Zoo Praha v pondělí 2. 4.: 10:30 Loriové (průchozí voliéra loriů) 11:00 Sloni (Údolí slonů) 11.15 Tapíři jihoameričtí (Expozice tapírů jihoamerických) 11:30 Amfiteátr Bororo 12:30 Kočkovité šelmy (Pavilon šelem a plazů) 13:00 Žirafy (Africký dům) 13:30 Lachtani (Expozice lachtanů) 14:30 Amfiteátr Bororo 14:30 Lemuři (Ostrov lemurů) 15:30 Gorily (Pavilon goril)

Jakmile mají kelímek prázdný, opět nám ho přes mříž vrátí a za odměnu dostanou hrst granulí. „Shindě sójový jogurt moc nechutná, ačkoliv je jinak velmi žravá. proto se snažila kelímek okamžitě procpat zpátky skrz mříž, i když byl ještě plný, jenom aby dostala co nejdřív své oblíbené granule,“ popisuje David Vala situaci zachycenou na videu.

Že jogurt v tu chvílí stéká malému Ajabuovi na hlavu, to jeho matku nechává úplně v klidu. „Shinda když něco chce, tak ji nic nezastaví,“ konstatuje s úsměvem chovatel. Ajabu sice poté vypadal docela zničeně; ačkoliv má narozdíl od Shindy sojový jogurt rád, příjemné mu to evidentně nebylo. Čímž lehce připomíná svého otce Richarda, který na sobě nesnese ani kousek dřevitky a hned se ji ze sebe snaží oklepat nebo vyčesat prsty. Nicméně starší bratr Kiburi jogurt z Ajabua rád olízal.