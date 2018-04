Pohlreich okoukal, jak si Španělé umí užít pečenou zeleninu na talíři

, aktualizováno

Sbalil grily, nakoupil a vyrazil do Španělska. Za teplem, sluníčkem i mořem a jeho dary. Se štábem, který se s ním vrhl do natáčení osmi dílů pořadu Rozpal to ve Španělsku, šéfe. „Potřebovali jsme nějakou změnu a lepší počasí. Navíc sem jezdím rád a obdivuji španělskou kuchyni,“ vysvětlil Zdeněk Pohlreich.