Odlehčené grilování. Pohlreich připravil iberskou panenku se salátem

Letos si pro grilovací tour vybral cestu do Španělska, jehož středomořská kuchyně nabízí spoustu laskomin, z nichž mnohé lze koupit i u nás. V nedělním Rozpalto ve Španělsku, šéfe! ukázal nejen nakupování na tržnici, autentické street food, ale na břehu moře ugriloval i krásně prorostlou šťavnatou vepřovou panenku s polníčkovým salátem. Kompletní recept vidíte na videu.

Panenku z iberského pašíka občas seženete i nás v řeznictví. Toto prasátko se vyznačuje tím, že je krmené tak, aby bylo víc prorostlé tukem, což mu dává chutě navíc. A to se odrazí i na panence, což je nejkřehčí kousek masa. Tato je oproti běžnému kousku z obchodu jemně mramorovaná, což jí dává k dobru další chuť.



Příprava je však úplně stejná jako u běžného kousku z krámu. Pohlreich z ní nakrájí medailonky, osolí, opepří a položí na gril. Přiloží několik místních paprik pimientos padron a pár rozpůlených žampionů.

Než je jídlo na grilu hotové, připraví si jednoduchý salát z polníčku. Jeden ze žampionů, který si schoval, nakrájel na tenké plátky a přidal do salátu. Na zálivku postačí troška olivového oleje a šťáva z citronu, nakonec stačí promíchat.

Do misky Pohlreich nakonec přiložil medailonky z panenky, opečené papriky a žampiony a jemně osolil mořskou solí. Tedy nic, co by nešlo realizovat i na našem domácím grilu.