I přes zimu lze po Evropě pozorovat hejna špačků, loni i na Moravě

Podle Jasona Alexandera se nad britský Sussex hejna migrujících špačků dokonce vracela. A podobný pohled se na konci ledna naskytl i Francesi Thompsonovi v Amsterodamu, který špačky pozoroval se svým malým synem. Pro agenturu Reuters řekl, že to byl neuvěřitelný a velmi zvláštní zážitek.

Hejna několika set ptáků, kteří se během letu shlukují, totiž působí jako celistvý organismus. Což je fascinující. Hejnu se snáze udržuje tělesné teplo, lépe se tak chrání i proti dravcům, protože společný let dravcům ztěžuje, aby si mohli za oběť vybrat jednotlivce. Ptáci v hejnu sdílejí i informace o místech, kde by by se dala nalézt potrava.

Takto mohli pozorovat statisícová hejna špačků v Izraeli:

VIDEO: Hejna špačků vytvořila úžasné obrazce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Naši špačci patří podle ornitologa Zdeňka Vermouzka mezi typické migranty na krátkou vzdálenost. „Špačci od nás tradičně zimují v jižní Evropě a severní Africe, ale stále častěji zůstávají zimovat u nás,“ uvedl ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) pro iDNES.cz. „Většinou sice nejde o velká hejna, ale zejména na jižní Moravě není pozorování špačků v zimě nijak vzácné,“ dodal s tím, že záznam z pozorování lze najít na webu ČSO.

Letošní zima v tomto směru zatím není nijak atypická. „Jednotlivých pozorování je sice více letos, ovšem loni se po jižní Moravě pohybovalo minimálně jedno velké hejno o několika stech ptácích. Podobně tomu bylo i zimu předminulou, což tuto není,“ uvedl Vermouzek.

Nicméně právě již od února se k nám špačkové obvykle vracejí, i když hodně záleží na průběhu zimy. Od konce února již bývají na většině hnízdišť.

V západní Evropě až po Dánsko a severní Německo špačci také zimují, protože zimy bývají mírnější díky oceánskému klimatu. Proto je také možné je v tomto zimním období pozorovat na obou stranách Severního moře. Takto úžasnou choreografii například předváděli loni v Anglii: