K mambě ho odvezli narychlo, měl s sebou jen hák a sáček na hady

Jan Masopust chová plazy a pracuje s nimi už od šedesátých let, podobně jako v Zoo Praha, kde stále vypomáhá. A stejně tak má jeho číslo pro krizové situace, jako byla ta páteční, ve své databázi již od devadesátých let i policie.

V pátek se právě chystal odjet s rodinou na chatu, když mu policisté zavolali jako zkušenému člověku s mnohaletými zkušenostmi s odchytem zvířat. Mamba, která uštkla chovatelku v Hlubočepích a od počátku minulého týdne nebyla k nalezení, se totiž oproti předpokladům objevila v zahrádkářské kolonii v sousedství. Požádali ho o pomoc s tím, že pro něj hned jedou.

Stačil jen doma rychle popadnout speciální hák a sáčky z režného plátna na odchyt hadů (nic jiného v tu chvíli k dispozici neměl a někde se pro něco dalšího zastavovat nebyl čas) a už ho s policejní houkačkou vezli na místo, kde se jedovatá zelená mamba nacházela.

Policejní záběry jsou k dispozici až od okamžiku, kdy je mamba na zemi, chybí pasáž, na které ji Jan Masopust sundává ze stromu. Z celého odchytu je k vidění pouze to, jak se mambu improvizovaně snaží na zemi zajistit pomocí smetáku. Tak, aby nikoho neohrozila, současně aby jí neublížil a dala se odchytit. Shodou okolností v tu chvíli na místo dorazil i druhý herpetolog.

Tomáš Bublík, chovatel jedovatých hadů vybavený přepravkou a kevlarovou rukavicí, pak odchyt bleskurychle dokončil. Neodpustil si ovšem kritiku kolegy, který hada v daných podmínkách dostal na zem.

Požádali jsme tedy o komentář odchytu i zkušeného kurátora chovu plazů Petra Velenského ze Zoo Praha a ten za svým kolegou stojí. „Jan splnil první a nejdůležitější cíl: dostat hada na zem, na volné prostranství. Hada tím nahnal, připravil a pak se ho chystal uchopit standardně za hlavu a umístit do sáčku, jak to udělal při desítkách jiných odchytů. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že by to zvládl.“

Plátěný sáček na hady x přenoska? Ruce x rukavice? Sáček nebo přenoska jsou standardní předměty, do nichž se odchycení hadi ukládají. V sáčku sice na hada nevidíte a nemůžete ho ukazovat, ale had, který nevidí ven, je v něm klidnější. „Je také důležité podotknout, že kevlarové rukavice se v době, kdy byl pan Masopust aktivně činný, vůbec nepoužívaly, je to technologie posledních let. Proto je zvyklý chytat hady do ruky tak, aby maximálně eliminoval riziko pro sebe i zvíře,“ podotýká kurátor plazů Zoo Praha Petr Velenský k vybavené svého bývalého dlouholetého kolegy.

Přesto, udělal by Jan Masopust dnes něco jinak? „Ne, neudělal, nebyla jiná možnost. Musel jsem vycházet z momentální situace a měl jsem akorát hák a dva pytlíky. Na odchyt potřebujete mít obě ruce volné, tak jsem to měl položené z levé strany na nějakém kameni,“ popisuje pro iDNES.cz situaci na místě.

Co se dělo předtím, než se mamba konečně ocitla na zemi, kde už jste ji mohl bezpečně zajistit? A proč jste použil smeták místo háku určeného přímo na odchyt hadů?

Ten smeták měl hlavně dlouhou násadu. A v té výšce, která byla mezi námi - mezi tím kmenem stromu a bezinkou, do které se mamba ještě zamotala a musel jsem ji z toho vymotávat - tak byl ještě rezavý, vysoký plot. V danou chvíli šlo hlavně o to na ni dosáhnout a sundat ji tak, aby nespadla nebo nesjela sama za ten plot. Protože tam by se musela znovu hledat, a než bych to oběhl, ona už by mohla být kdoví kde.

Hada jste zdaleka neodchytával poprvé, stojíte si za tím, že v dané situaci hák prostě použít nešlo?

Ty háky jsou krátké a hlavně jsou kovové. Je tam tedy velká pravděpodobnost, že když s ním hada podeberete, tak vám z té výšky sklouzne přímo na ruku nebo prostě na tělo. Takže bych kdykoliv jindy postupoval stejně.

Podpora na Facebooku Na sociální síti vznikla i svérázná kampaň na podporu Jana Masopusta. Lidé pod hastagem #JeSuisMasopust sdílí své fotky s košťaty.

Opravdu to nešlo zařídit jinak?

Musel jsem jednat hned, tady a teď. Jednak tam byli lidé od policie, ale i obyvatelé té kolonie. Mimo jiné pán, kterého jsem požádal, zda by přinesl něco s dlouhou násadou, ideálně smeták. Že nechci koště, že chci smeták. Přinesl dva smetáky, jeden tvrdý, režný, druhý s jemným chlupem, prostě klasický smeták. A právě s jeho pomocí jsem mambu sundával z kmene stromu, následně pak i z té bezinky a dostal jsem ji na volný prostor. Celé to proběhlo během chvilky, přesný čas nedokážu odhadnout.

Teprve v tu chvíli se tam objevil druhý chovatel hadů, pan Bublík...

Ano, do toho přilítnul ten pán s rukavicí. Řekl, ať jdu do háje, sebral ji, hodil ji do krabice, uvedl, že je herpetolog, který má povolení k chovu jedovatých hadů, a zmizel.

Plácal jste do té mamby koštětem, jak poté tvrdil pan Bublík?

Samozřejmě, že ne. Když už jsem ji dostal na volný prostor, tak mezi mnou a jí byla ještě hromada suchých větví. Nechtěl jsem, aby mi tam vlítla - zase by se do toho zamotala a muselo by se to rozebírat, tak jsem jí prostě zahradil cestu. A pak jsem ji jemně přimáčkl, abych ji mohl chytnout za hlavu. Ale to už tam vlítnul pan Bublík a dál už to znáte...

Kdo je tajemným mužem se smetákem? Jan Masopust Jan Masopust je jedním z nejlepších teraristů u nás, hady chová půl století, i když vlastní chov postupně omezuje. „Když nepočítám ještěrky, žáby, sklípkany a štíry, už v sedmdesátých letech jsem míval doma tak 160 až 180 hadů. Mj. rohaté zmije, chřestýše, ploskolebce, kobry. Nejsem laik, který by nevěděl, jak se s hadem zachází nebo co si k němu můžu dovolit a co ne,“ říká. K jeho chovatelským úspěchům patří například první standardní odchovy hroznýšů královských u nás. Jan Masopust v Zoo Praha při odchytu aligátora k transportu. Archivní foto Od roku 1968 Jan Masopust pracoval v Zoo Praha (nyní v důchodu už jen na částečný úvazek), z toho 25 let na karanténě, kde byly jednou z hlavních náplní jeho práce odchyty a převozy zvířat. S odchytem hadů a manipulaci s nimi má tedy dlouholeté odborné zkušenosti. V době, kdy u nás ještě nefungovala odchytová služba, pracoval jako hlavní koordinátor tzv. odchytové čety a léta spolupracoval na odchytu hadů a dalších zvířat s městskou policii. Proto v databázi policie zůstal jeho kontakt, a ta ho také v pátek požádala o spolupráci při odchytu mamby v terénu.

Jak si vysvětlujete, že se mamba oproti předpokladům vůbec dostala ven z domu?

Nedovedu si to vysvětlit, je to zvláštní. V úterý jsem v tom domě byl od pěti až do půlnoci, všechno jsem vyklízel a protřepával a mamba nikde nebyla. Je možné, že proklouzla ven, když záchranáři vynášeli ven uštknutou ženu. Po levé straně domku bylo pootevřené malé okénko ve velké výšce, ale tahle zvířata, i když jen cítí odněkud průvan, tak do toho místa nelezou. Nedovedu si tedy vysvětlit, jak se ocitla venku.

Jak hodnotíte následnou mediální pozornost a vášnivé diskuze na sociálních sítích, které posléze vyvolaly záběry odchytu?

Na místě jsem zasahoval ve chvíli, kdy šlo o přímé ohrožení. Lidé v okolí se museli vystěhovat, byli vyjevení. Jsou to situace, kdy musíte improvizovat a každému je to v té chvíli jedno. Tak je pro mě úplnou záhadou, proč se najednou řeší, jestli byl odchyt profesionální. Nikdo se nestará, jak to vypadá s tou nešťastnou uštknutou holkou, jak k mambě přišla a proč ji tam měla. (Mamba zřejmě pocházela z odchytu v přírodě, více zde.) Kdyby pán jen konstatoval, že je mamba vymotaná z křoví a ve volném prostoru, tou rukavicí ji hodil do pixličky a řekl díky, kolego, bylo by to jako spolupráce.

Nikdo už by neměl potřebu o tom mluvit. Zažil jsem to mnohokrát, ať se odchyt týkal čehokoliv, nebyli to jen hadi, třeba v Kolíně to jednou dokonce byl i lev.

Podstatné je, že jsou lidé i mamba v bezpečí

„Pro mě bylo podstatné, že se mambu podařilo odchytit,“ dodává ještě Jan Masopust. Ani ve snu by ho ovšem nenapadlo, jaké pozornosti se následně dočká. Smíšeným pocitům introverta, který za padesát let choval a odchytil stovky hadů, se nelze divit.

Ovšem na dotaz, zda by policii pomohl znovu, pokud by ho o podobný odchyt požádala, odpovídá kladně. “Ale jo, to klidně,“ odpovídá se stoickým klidem i po této nové zkušenosti. Sám ví nejlépe za ty roky práce s plazy i dalšími zvířaty, co je schopen zvládnout.