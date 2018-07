Holubi mi zničili celý balkon, zachránila mě až síť, popsala čtenářka

„Když syn po týdnu přijel domů, zhrozil se, co za spoušť má na balkoně,“ popsala Romana. Problém nastal, když se zjistilo, že běžná firma na úklid se ptačím trusem odmítá zabývat, protože patří do kategorie nebezpečného odpadu.

Může vyvolávat alergické reakce při nadýchání, nehledě na to, že v trusu či uhynulých holubech je celá řada patogenních mikroorganismů. Najdete v nich i spoustu cizopasníků – roztočů, klíšťat nebo blech, kteří žijí se svými hostiteli a případně prolézají do okolních bytů.

Nakonec se majitelce bytu podařilo sehnat deratizační firmu. „Upřímně, my to běžně neděláme, ale viděl jsem, jak je paní zoufalá, tak jsme jí pomohli,“ říká Jan Rybníkář ze společnosti Desar, která se jinak zabývá spíše deratizací a desinsekcí.

Ani zásah deratizační firmy však problém nevyřešil. Čtenářka totiž podcenila plánování. „Když to uklidili, nedařilo se mi najít někoho, kdo by na balkon bleskově nainstaloval sítě. Takže než někdo měl čas, vypadal balkon skoro stejně jako před tím,“ stěžovala si. Pomoc našla až na internetu. Přes poptávkový server se jí během 24 hodin ozvalo sedm firem. Jedna z nich slíbila, že síť namontuje do druhého dne.

„Pokud budete řešit podobné problémy, dejte si pozor na cenové relace. Rozdíly v nabídkách se lišily na našem malém balkonu až o sedm tisíc korun,“ varuje čtenářka. Doporučuje ve fázi výběru mít přesně změřenou plochu, kde se instalace sítě bude provádět. Vhodné je firmě vyfotit detaily, aby mohla co nejpřesněji vypracovat nabídku.

Jisté je, že se nevyplatí koupit si za několik stokorun síť a pokusit se ji amatérsky natáhnout. Odborníci ji běžně napínají na lanka a kotví do fasády nebo oplechování. Lanka musí být z materiálu, který se vlivem počasí a UV záření brzy nerozpadne. Důležité je také správné napnutí, aby síť neodfoukl vítr.

