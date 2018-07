KVÍZ: Znáte hřiby, které byste měli nechat v lese?

Z nálezu hřibu se raduje každý houbař, patří ale všechny do košíku a do kuchyně? Zdaleka ne. I mezi hřiby jsou houby nejen chráněné, ale dokonce i jedovaté. Víte, kterým druhům hřibovitých hub byste se měli vyhnout, a které by měly v lese zůstat na ozdobu? Otestujte se.