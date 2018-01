Toulavý autobus slaví 5 let a Zoo Praha má novou podporu in situ projektů

Smetanový krém pro děti podpoří in situ projekty Na středeční tiskové konferenci Zoo Praha představila svého nového podporovatele, co se zahraničních in situ projektů týká: Alimpex Food, a.s., a jeho nový dezert pro děti s názvem Krajanka ZOO. Smetanový krém v kelímku s obrázkem gaviála indického, kakaový s obrázkem gorily a vanilkový s koněm Převalského - tedy zvířat, jejichž záchraně se pražská zoo dlouhodobě věnuje - by měly podle představ ředitele Alimpexu přinést do rozpočtu veškerých in situ projektů pražské zoo výhledově přinejmenším stovky tisíc korun. Z prodeje každého uvedeného dezertu pro děti totiž převede na účet zoo desetník.