Které psí plemeno je nejučenlivější? Mezi špičku patří pudl i kolie

Inteligentní psí plemena lze opravdu vycvičit tak, že budete vy i okolí překvapeni jejich schopnostmi. A také úspěchem krátce poté, co s opravdu důsledným tréninkem začnete. Mezi snadno trénovatelné psy patří mimo jiné těchto pět plemen, která vybral Playtvak.cz:

VIDEO: TOP 5 psů, které nejrychleji vytrénujete Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jedním z nich je malý kontinentální španěl, tedy papillon neboli motýlek, který doslova klame tělem. Vypadá jako mazlík na gauč, ale je učenlivý a má i smysl pro humor. Je to více než 200 let staré plemeno a pro jeho krásu i povahu ho milovala už šlechta. Co se učení triků týká, náročnější výzvy doslova miluje.

Úplně z jiného ranku pak je dobrman, oddaný pes a ochranář toužící po pevném vedení. Pokud mu věnujete svou lásku a pozornost, bude vám poslušně a ochotně sloužit do roztrhání těla. Patří ovšem jednoznačně do zkušených rukou, začátečník by ho nemusel plně zvládat.

Převelice inteligentním plemenem pak je kolie, což se všeobecně ví - vyneslo jí to i obdiv jako hvězdě stříbrného plátna. Navíc je kolie trpělivá, houževnatá a kvůli inteligenci vyžaduje opravdu pevné vedení. Jinak svou tvrdohlavostí může pěkně podupat začátečnické představy o snadném výcviku.

Dokonale vás pak svým temperamentem a neustálým vyžadováním pozornosti může zničit border kolie. Udržet s ní krok je náročné i fyzicky, potřebuje totiž opravdu dostatek pohybu. Za váš čas a péči vás ovšem odmění věrností a poslušností. Výcvik bordyny zbožňují a brzy s nimi dosáhnete pozoruhodných výsledků. Podívejte se třeba na Holly a Ace ze Sydney:

VIDEO: Duo Holly a Ace. Psí kusy v podání dvou border kolií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pudl pak není mezi inteligentními a učenlivými psy žádným překvapením. Je nejen chytrý, ale i snadno vychovatelný a je s ním legrace. Kdykoliv je ochoten se učit a z každého tréninku se raduje. Díky tomu si jej kynologové pochvaluji i jako skvělého asistenčního psa pro postižené. A hodí se i pro alergiky.

A rady k výcviku? Vyzkoušejte pozitivní motivaci, zaručeně nic nezkazíte. Vždyť když lze vytrénovat prase nebo lamu, s inteligentním psem to dáte: