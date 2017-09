Masožravky, pastičky, samolepky, vysavač. Jak se doma zbavit octomilek

Octomilky jsou označovány jako vinné, banánové či ovocné mušky. Vyskytují se na kvasícím ovoci, marmeládách či ovocných šťávách. Chovatelé je milují, mají je jako potravu pro ryby, žáby nebo dravý hmyz. Biologové je zase používají jako modelové organismy v různých genetických nebo evolučních studiích.

My ostatní však jejich nadšení nesdílíme. Pro nás jsou symbolem každodenního lovu, kontroly mís s ovocem a uklízení. A množí se velmi rychle: jejich vývojový cyklus trvá zhruba osm dnů, takže když samička dokáže naklást 400 vajíček, bez likvidace jich máte brzy plný byt.

Do bytu se dostanou oknem a pak už jen čekají na porci něčeho sladkého nebo nahnilého, do čeho by mohly naklást vajíčka. Takže když v míse ovoce budete mít jediné zapomenuté nahnilé jablko, můžete si být jisti, že máte zaděláno na problém.

Začněte košem

V tomto období, kdy se octomilky houfně stahují do domů, se vyplatí začít tím, že důkladně vymyjete koš. Přestože odpadky dáváte do pytle, nedávný test ukázal, že mnohé z nich se často protrhnou nebo protékají (více čtěte zde). Takže si dokážete představit, že lepkavé dno kyblíku na odpadky může být pro mušky lákavým hnízdištěm.

Pak přijde na řadu běžný úklid bytu. Prohlédněte nejen mísy s ovocem, ale i dětské pokoje, zda někde na psacím stole děti nenechaly ohryzky od jablek, nedojezené banány nebo nedopité sklenice s limonádou.

Zkuste přesvědčit členy domácnosti, ať nenechávají na kuchyňské lince nedojezené zbytky sladkých jídel, koláčů, ovoce nebo müsli tyčinek. Pokud místo limonád kupujete sirup, nikdy ho na lince nenechávejte otevřený a pravidelně lahev otírejte, aby nezůstala ani trochu ulepená.

Zkontrolujte také sítko ve dřezu, někdy do něj zůstávají „vpletené“ zbytky potravin, které tam hnijí, což je pro octomilky ráj. Vyplatí se i preventivně odmastit odpad chemií. A doporučuje se dát pozor na přelévání kytek, protože mokrá hlína poskytuje octomilkám ideální místo pro nakladení vajíček.

Když už problém máte

Pro vyhubení octomilek neexistuje odborná literatura, zato však na internetu najdete hodně diskusí a nápadů, jak se mušek zbavit. Zároveň je nutné dodržovat všechny předchozí zásady, abyste zabránili rozmnožování stávající populace.

Zkuste pořídit mucholapku typu Beruška, což jsou pásky, které se nalepí na okenní rám nebo někde poblíž. Vylučuje feromony, které octomilky přilákají, a insekticidy je následně zahubí. Stejně fungují i jiné samolepky ve tvaru jablíčka nebo slunečnice.

Některé recepty doporučují nasypat do misky hřebíček, octomilky ho prý nesnášejí. Jiné návody doporučují zapíchat do květináčů stroužky česneku. Ne každý je však ochotný toto aroma snášet.

Můžete také zkusit na octomilky nachystat pastičku. Do lahve nalijte trochu piva nebo džusu, vršek zakryjte potravinářskou fólií, do které uděláte malé otvory. Mušky vlezou dovnitř, ale ven už nevyletí. Až se shromáždí, jen zatočíte tekutinou a utopíte je.

Pro likvidaci octomilek se také doporučuje pěstovat masožravé rostliny. Pro ně pak rozmnožené octomilky budou představovat podzimní hody. A jako poslední tip se doporučuje vysavač. Nechejte přes den na stole kousek nahnilého ovoce. Až přijdete z práce, vezměte vysavač a nemilosrdně je vysajte. Podle internetových diskusí je tato metoda skutečně účinná.

