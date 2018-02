Pasti, naftalín, česnek i lidské vlasy. Jak se lidé zbavují kuny na půdě

Existuje hodně způsobů, jak se postarat, aby kuna opustila dům. Jen neexistuje jeden jediný, který by byl univerzální a fungoval spolehlivě v každém případě.

Problém s kunami je o to větší, že se jim podaří se protáhnout i velmi malým otvorem mezi podbitím. Stačí nepatrný otvor ve fasádě a máte ji tam.

I když obcházíte dům prakticky centimetr po centimetru a nechápete, jak se mohla dovnitř dostat, stejně si mezírku najde. Tady se vyplatí skutečná pečlivost při utěsňování mezer.

Doporučuje se nízkoexpanzní pěna s další zábranou. Nejlepší je do otvoru vložit kovovou síťku, aby se kuna nedokázala nově vzniklou bariérou prokousat.

Pasti, sklopky

Nejzákladnější metodou, jak se zbavit kuny, je prostě ji chytit do pasti. Používají se k tomu takzvané sklopky – někdy se jim říká také sklopce. Je však dost těžké do ní kunu dostat, protože je velmi chytrá a dokáže se pasti úspěšně vyhýbat. Zvláště v případě, kdy je ve střeše více kun a jedna z nich se chytí, ty ostatní už dovnitř nedostanete.

Základem je nikdy se nedotýkat sklopce rukou, protože kuna to ihned pozná a dovnitř nepůjde. Proto se pasti rozmisťují pomocí kleští. Prodejci, kteří pasti prodávají, k nim nabízejí i speciální návnadu, která by měla kuny přitahovat. Lidi, kteří boj tímto způsobem už vyhráli, tvrdí, že byli úspěšní také na sušené švestky nebo třešně.

Pokud se už kunu podaří uvěznit, je třeba ji odvézt alespoň deset kilometrů daleko od domu. Z kratší vzdálenosti je schopná se vrátit.

Jak je to s elektronickými plašiči

Ultrazvukový plašič také bohužel není úplně spolehlivý. Většinou zabere jen na krátký čas, a jakmile si kuna na zvuk zvykne, přestane jí vadit a vrátí se do pelíšku.

Prodávají se však plašiče s proměnlivou výškou tónu, které by měly tento nedostatek odstranit. Ještě účinnější je použít plašič vybavený pohybovým čidlem, které v okamžiku přítomnosti kuny rozsvítí LED žárovku. Kuna se světla lekne a uteče.

Smrdutá chemie

Babské rady velí k vyhnání kuny použít pachy, které kuně nejsou příjemné. Podle některých experimentů je možné úspěšně použít naftalínové tablety, vyvrtat do středu dírku a zavěsit je do prostoru, kde kuna přebývá.

Na podobné bázi fungují i rady, že je vhodné koupit hromadu voňavých citronových stromečků do auta. Ty kunám „nechutnají“ a raději se přestěhují jinam.

Drastičtější metoda spočívá ve vypuzení pomocí chlorové chemie. Na půdu v pravidelných rozestupech rozmístíte chlorové tablety určené pro desinfekci bazénu. Trochu riskantní je podobná metoda s práškovým chloraminem. Je třeba pracovat s rouškou a vyhnat ostatní lidi z dosahu. Po utěsnění se proudem vzduchu vžene prášek do míst předpokládaného výskytu kuny.

Vtipná metoda spočívá ve využití vody po holení. Na půdě vyvrtáte malé dírky, do kterých pak injekční stříkačkou vpravíte vodu po holení. Tento odér by pak kuna zaručeně neměla vydržet.

Chlupy a vlasy

Obecně se říká, že kuna se nedrží tam, kde cítí kočkovitou šelmu. Ani tady však není úspěšnost zaručená, protože jsou obyvatelé domů, kteří mají volně žijící kočky (které kolem domu snižují stavy myší), a přesto se jim kuna na půdě usídlila.

Avšak jsou lidé, kterým se osvědčilo sehnat si hrst kočičích chlupů. Podobně by měly fungovat i lidské vlasy. Stačí si zajít do kadeřnictví a požádat je o sáček ostříhaných vlasů. Chlupy a vlasy rozložíte po půdě a podle některých zkušeností by tyto metoda mohla zabrat.

Máte vlastní recept, jak vyhnat kunu z domu?