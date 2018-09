KVÍZ: Ošibori, maguro nebo wašoku. Jak se vyznáte v japonské kuchyni?

Vyzkoušejte svou znalost japonské kuchyně v našem kvízu. Připravili jsme ho společně s šéfkuchařem Markem Horou z restaurace Yamato, který patří k lídrům v oboru.

Restauraci otevřeli společně se Zdeňkem Pohlreichem v roce 2014 (u otevření restaurace Yamato jsme byli), v celém projektu jim šlo o to, aby vznikl podnik, který by nenabízel jen napodobeniny japonské kuchyně, ale pokrmy, které se opravdu v Japonsku vaří. A to Marek Hora, který se v Japonsku doslova „vyučil“, splňuje.

A dnes restaurace patří mezi zájemci o japonskou kuchyni o nejvyhledávanější. Jako jediná japonská restaurace v Česku byla oceněna v Michelinském průvodci Michelin Main Cities of Europe.