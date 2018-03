„Ovocné stromy potřebují prořezat, některé keře je třeba už i zalít“, radí zahradnická mistrová Danuše Felklová, která vychovává budoucí zahradníky a zahradnice.

První péči potřebují stromy

Kromě úklidu zahrady po zimě je potřeba dokončit průklest ovocných stromů, prořežeme tedy jádroviny, třešně a višně. Přišel také čas vyhloubit jámy pro jarní výsadbu stromů a v bezmrazých dnech provedeme předjarní postřik ovocných a okrasných stromů (podívejte se, jak na jarní prořezávku stromů krok za krokem).

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

V těchto březnových týdnech by se měl dokončit řez meruněk a broskvoní. Je už také vhodné období k vysazení ovocných a okrasných stromků, které nejsou tolik citlivé na chlad.

Stálezelené stromy a keře je při nedostatku srážek již třeba zalít. Stromy se mohou ještě stříhat a upravovat, začíná totiž jejich vegetační období. Neměli bychom zapomenout odstranit staré a suché stromy a větve, u nově vysazených stromů zaštipujeme pupeny.

Je možné začít vysazovat trvalky pěstované v kontejnerech. Připravujeme si také rostliny na výsadbu, přepichujeme a náročnější rostliny na teplo teprve vyséváme.

Zelenina už může na záhon

V březnu můžeme začít sázet některé druhy zeleniny k takzvanému rychlení ve skleníku, jde například o salát, kedlubny či ředkvičky.

Na záhonu můžeme vysévat jarní cibulky, špenát nebo kořenovou zeleninu, jako je petržel či mrkev. Vysazujeme také česnek a cibuli sazečku.

Koncem března, pokud je příznivé počasí, můžeme na záhonech začít s otuženou zeleninou. Co že to ta otužená zelenina vlastně je? To jsou sazenice připravené v chladnější místnosti na venkovní výsadbu, konkrétně třeba kedlubny a salát. Výsevy přikryjeme netkanou textilií.

„Snídaně“ pro trvalky

Trvalky po zimě očistíme od suchých částí, přihnojíme a prokypříme půdu kolem nich. Se stále vyššími denními teplotami začínají některé raně kvetoucí trvalky, například kamzičníky, rašit.

Ještě než vyrostou, je dobré k nim přisypat vrstvičku kompostu nebo kvalitní zeminy, která jim poslouží jako „snídaně“. Je možné začít s výsadbou trvalek pěstovaných v kontejnerech. Postarat bychom se už měli také o trávník, který pročistíme hráběmi, starší porost povrchově prokypříme a přihnojíme.

Přichází ideální čas pro živý plot

Živý plot je možné sázet kdykoli během roku, máme-li rostliny pěstované v kontejnerech. Vzhledem k tomu, že už několik let po sobě bývá značně suché a teplé léto, je toto jarní období nebo podzim k výsadbě nejvhodnější.

Nesmíme zapomenout, že tyto rostliny potřebují vhodný substrát a také dostatek vody, aby mohly dobře růst. O nový živý plot se musíme přes celou sezonu starat, zalévat a koncem léta jej zarovnáme do výšky.

Podívejte se na video, kde odborník radí, jak si na jaře poradit s prořezem: