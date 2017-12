VIDEO: Pozor na jedovaté pokojovky. Umí způsobit záněty i oslepit

Pozor na difenbachie! „Tyto rostliny jednak obsahují jedovaté alkaloidy, a také mají ve své šťávě jehličkovité krystaly šťavelanu vápenatého. Tyto v podstatě mikroskopické krystalky jsou hodně ostré. Pokud tedy třeba dítě vezme do pusy list této rostliny a začne ho žvýkat, tak mu ty drobné krystalky rozdrásají sliznice a o to snadněji se potom ty jedovaté alkaloidy dostanou do organismu,“ vysvětluje kurátorka s tím, že se obětí této rostliny mohou stát třeba morčata či malí psi. I ulomený list ale může způsobit velmi nepříjemné potíže. „Pokud se jedovatá rostlinná šťáva z poškozeného listu dostane třeba do očí, umí způsobit hodně těžké záněty očí nebo dokonce dočasnou slepotu. Při olíznutí šťávy pak otoky v krku, ztížené dýchání či otoky sliznic,“ popisuje s tím, že na pěstování v bytě je difenbachie opravdu zbytečně nebezpečná. A doporučuje vybrat si jiné pokojovky, i mezi nejedovatými je velký výběr.