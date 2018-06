Jeleni decimují skotskou přírodu, jejich stavy by mohli zredukovat vlci

Biolog Christopher Sandom z univerzity v Sussexu představil myšlenku, která jako by vypadla filmu Jurský park. Tam žili prehistoričtí ještěři za elektrickými ploty tak, aby si vytvářeli vlastní uzavřenou komunitu.

„Ploty jsou běžným, ale nepopulárním nástrojem ochrany biodiverzity a v ideálním případě bychom se jim měli vyhnout. Ale tam, kde existují konfliktní zájmy, je zapotřebí kompromisu,“ uvedl Sandom.

Upřednostňuje výhody toho, že by se vytvořil ekosystém, kde by se příroda sama vyrovnala se sebou a vytvořila rovnovážný stav. Vlci podle něj k takovému ekosystému patří a měli by se vrátit do krajiny. „Tímto by se mohla ekologicky obnovit velká část Skotské vysočiny a zároveň by to podporovalo cestovní ruch,“ řekl.

Kvůli vysokému počtu jelenů je až třetina současných skotských lesů poškozená. Je to důsledek vychýlení přirozené rovnováhy v přírodě. Podobným příkladem je neuvážený import králíků do Austrálie, panický strach z vlků v České republice či rostoucí počet bobrů u nás.

Skotský vědec zatím neobjasnil, jak hodlá vlky do Skotska dostat. Podle oficiálních záznamů byl poslední vlk ve Skotsku zabit v roce 1680, jedno neověřené pozorování proběhlo ještě v roce 1888.

O návratu vlka se ve Skotsku mluví už od 60. let minulého století, problém je v tom, že stejně jako u nás neexistuje ve společnosti shoda, zda by to bylo dobré či ne. Plán Sandoma by mohl být kompromisem mezi strachem veřejnosti z vlka a nastolením přirozeného stavu v přírodě.