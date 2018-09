Jeseter je pravěké monstrum. Dnes ho najdete hlavně na soukromých revírech

Koncem 19. století jikry (v Rusku známé jako ikra) zachutnaly členům císařského ruského dvora a prohlásili je za národní lahůdku. Na začátku 19. století se pak tyto malé jikry staly ozdobou koktejlových společností po celém světě. To také spolu s regulacemi řek zásadně ovlivnilo velikosti populace některých druhů jeseterů.

Nejstarší zástupci jeseterů se objevili již v období svrchní křídy asi před 80 miliony let.

Jeseter je fascinující rybou, jejíž vzhled ani životní prostředí se do 20. století prakticky nezměnily. Celkem existuje 26 druhů jeseterů a většina z nich dorůstá do obrovských rozměrů a může žít i 50 let a déle.

V dnešní době se však v evropských řekách vyskytuje jen zřídka. Je po právu považován za jednu z největších ryb, na kterou je možné v našich vodách narazit.

Ryba soukromých vod

Dnešní omezené stavy jeseterů jsou jedním z největších problémů pro ochránce přírody zabývající se ichtyofaunou v Evropě. Druh, který byl kdysi ve větších řekách široce rozšířen, je vážně ohrožen.

V mnoha oblastech byl důležitým zdrojem potravy a bohatství. Znečišťování a přehrazování řek v kombinaci s přílišným lovem tuto obrovskou rybu téměř vyhubily. Ještě v 19. století byl zaznamenán výskyt jesetera velkého v pražské Vltavě a největší jeseterovité ryby, vyzy velké, v řece Moravě.

Znaky

Není náhodou, že největší rybou, která kdy v českých zemích byla ulovena, se stal tři metry dlouhý a metr široký jeseter velký, kterého v roce 1577 vytáhli z Labe litoměřičtí rybáři. Dnes se však již v našich svazových vodách vyskytují jen opravdu výjimečně. Nezbývá tedy, než se vypravit na nějakou soukromou vodu, kde se dnes tyto krásné archaické ryby běžně vyskytují.

Jesetera poznáte podle dlouhého štíhlého těla a kostnaté členité hlavy s řadou vousků. Malá, měkká a bezzubá tlama jesetera je umístěna ve spodní části hlavy a může se vysunout jako trubička, kterou jeseter používá k nasávání potravy ze dna.

Ocas je podobný žraločímu a páteř probíhá vzhůru do horní poloviny ploutve. K nejznámějším druhům, se kterými se u nás na soukromých vodách můžeme setkat, patří jeseter sibiřský, jeseter ruský, jeseter hvězdnatý, jeseter bílý, jeseter malý či vyza velká.

Místo a doba lovu

Když se vypravíte na nějakou vodu cíleně na jesetery, vždy se snažte vybírat ta nejhlubší místa, nejlépe přímo na hrázi, kde břeh spadá strmě do hloubky. V takovém případě nelovíte dál než 15 až 20 metrů od břehu.

Šanci na ulovení této ryby máte v podstatě celý rok od jara do podzimu, konec konců se nám tato možnost naskýtá i při lovu na dírkách, který se často na soukromých revírech provozuje. Jako nejúspěšnější pro lov jeseterů se osvědčilo podmračené počasí s mírným větrem, ale mnoho jeseterů nachytáte i během letních jasných a horkých dnů.

Náčiní a nástrahy

Co se týče náčiní, nijak se neliší od toho, které se běžně používá pro lov kaprů. I když je pravdou, že například vyza kolem 50 kg vám vaši kaprařskou sestavu pořádně prověří, dejte pozor na její pevnost a bezchybnost.

Pro lov jeseterů ještě větších váhových kategorií (dnes již v Evropě najdeme vody, kde můžeme ulovit jesetery až ke 100 kilogramům) lze samozřejmě použít i sumcového vybavení.

Přirozenou potravou jesetera jsou vodní korýši, hmyz i drobné rybky. Snadno se však přeorientuje na jinou potravu. V umělých chovech jsou jeseteři krmeni speciálními granulemi.

Při hledání potravy se pohybují v hejnech u dna, kde jim také musíte nabídnout nástrahu. Při lovu jeseterů se doporučuje vždy místo před samotným lovem masivněji provnadit.

Dávka krmení musí být dostatečná, aby zaujala a zastavila proplouvající hejno velkých ryb. Ideální je k tomuto účelu používat směs pelet a boilie. Na první zákrm se nebojte použít klidně 10 kilogramů tohoto mixu.

Tyto dobroty rozprostřete na plochu přibližně tří čtverečních metrů. Mezi nejoblíbenější jeseteří nástrahy patří jednoznačně boilie vyrobené z ostře vonící směsi mořských produktů. Ta přitahuje jesetery skutečně jako magnet.

Za ideální průměr boilie pro lov jeseterů je přibližně 20 mm, takové je větší jeseter schopen zvednout a zároveň eliminujete záběry menších ryb. Samozřejmě můžete nastražit i pelety, kousek ryby či krevetu. Za zmínku určitě stojí to, že někteří rybáři loví jesetery cíleně na sýr romadur.

Jeseter je velmi zdatný soupeř a bojovník. Zdolávání navíc často doprovází výskoky nad hladinu, kde se vám tato nádherná ryba ukáže v plné kráse. Její lov je pro mnohé téměř návykový, proto je dost dobře možné, že jakmile ho jednou vyzkoušíte, budete se k němu často znovu vracet.