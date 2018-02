Kalendář pro trávníkáře v mobilu poradí, kdy zavlažit, hnojit i sekat

Této filozofii věří i specialista na údržbu anglických trávníků Tomáš Šena. „Pečovat o anglický trávník není složité. Zvládne to prakticky kdokoliv. Problémem je, že ne každý má vůli vydržet. Když chcete začít dodržovat životosprávu, přestat kouřit, začít běhat, začít chodit do přírody, obvykle si uděláte plán, kdy, co a jak budete dělat. Ano, máte plán a ten už pak stačí jenom dodržovat a víte, že se výsledky dostaví,“ tvrdí.

Základem je osvojit si základní rutinu a té se pak nastálo držet: pravidelně kosit ostrou sekačkou, pravidelně hnojit kvalitním hnojivem a přiměřeně zavlažovat podle podmínek.

„Nedávejte si cíl: letos se budu starat o trávník. Dejte si cíl: kdy mám příště něco udělat s trávníkem?“ Podle něj je třeba jít krok za krokem. Dát si vždy jen konkrétní cíl, například za tři dny zase posekám, v půlce března pohnojím.

Aby všem fanouškům pěkného trávníku usnadnil jejich snažení, připravil trávníkář plán, který jim pomůže zorientovat se týden po týdnu v tom, co je potřeba s trávníkem udělat. Kdy vertikutovat, kdy zavlažovat, kdy hnojit atd.

Proto na svých stránkách připravil kalendář na celý rok, který si z formátu PDF můžete vytisknout na jedinou stránku A4 a pověsit do dílny. A protože dnes téměř každý používá chytrý telefon a kalendář, je ke stažení i verze pro mobil nebo počítač.

Pak je ideální si stáhnout do telefonu připravený soubor s koncovkou *.ICS. Když pak zkusíte soubor otevřít, telefon se vás zeptá, zdá má do vašeho kalendáře importovat události (postup pro instalaci do mobilu uvidíte názorně ve fotogalerii).

Výsledkem je, že každý „inkriminovaný“ den vidíte, nejen že máte posekat nebo pohnojit, ale také jak, čím a jaké látky má hnojivo obsahovat, proč máte dělat to, co máte dělat, a jaké pomůcky jsou ideální k dosažení dobrého výsledku. Prostě do mobilu dostanete kompletní kuchařku s jejíž pomocí dosáhnete ideálního výsledku.