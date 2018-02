Na Trumpa v New Yorku zabírá kava. Stala se módním antistresovým nápojem

Kava jim pomáhá čelit dopravním zácpám, pracovnímu přetížení a... Donaldu Trumpovi, píše agentura AFP.

Kořen rozdrcený na prášek, smíchaný s vodou a pak filtrovaný má poněkud bahnitou chuť, pokud není kombinován s ovocnou šťávou nebo jinou ingrediencí. Avšak jeho účinky, uvolnění a nástup euforie, jsou stále žádanější v takovém hlučném a stresuplném městě, jako je New York.

Prášek kavy má poněkud bahnitou chuť.

„Jestli existuje nějaké město, kde se člověk potřebuje trochu uvolnit a zpomalit, pak je to New York,“ prohlašuje jednatřicetiletý Harding Stowe, majitel kavárny Brooklyn Kava. „Myslím, že o ni bude ještě větší zájem,“ dodává.

Popíjení nápoje z kavy je starodávnou tradicí na ostrovech Fidži či v Polynésii. Na Západě ji mladí lidé stále častěji považují za zdravou alternativu alkoholu, když se chtějí pobavit, aniž by se druhý den probudili s kocovinou.

„Skutečně uvolňuje. Není to jako alkohol nebo droga. Alkohol špatně snáším, zatímco s kavou tady můžu strávit celý den, číst si knížku, pracovat na počítači, diskutovat,“ říká mladá brooklynská umělkyně Sabrina Chengová.

„Mladé už tak neláká trávit večery v barech, lidé chtějí něco nového a zdravého,“ zdůrazňuje Stowe.

Pepřovník opojný Rostlina pepřovníku opojného Pepřovník opojný (Piper methysticum) zvaný též Kava kava je druh rostliny z čeledi pepřovníkovitých. Má dlouhou tradici v používání v západním Pacifiku. Podobá se pepřovníku černému, s nímž má podobné srdcové listy. Vůní připomíná pepř černý. Má už od historických dob velký význam v náboženství, politice a kultuře v oblasti Tichého oceánu. V tomto regionu se rostlina těší velké úctě. Na Fidži se rostlina označuje jako yaqona a svazky jejích kořenů jako sevusevu (dar). Ceremonie pití kavy na Fidži doprovází důležité politické a společenské události a přivítání důležitých osobností je s konzumací kavy vždy spojeno.

První boom zažila kava v 90. letech. Avšak špatná kvalita dovážených rostlin a neznalost účinků rostliny jí neudělaly dobrou reklamu. Dnes však přes varování amerických úřadů z roku 2002 ohledně rizika sice vzácného, ale závažného poškození jater získala kava novou popularitu. V letech 2012 až 2016 se jen dovoz z ostrovů Fidži více než zdvojnásobil.

„Naše znalosti o rostlině jsou dnes mnohem lepší než v 90. letech. Zkoumali jsme ji a zjistili jsme, že má příznivé účinky a není nebezpečná,“ vysvětluje Zbigniew Dumienski z Aucklandské univerzity na Novém Zélandu.

Kava se stala oblíbenou na Floridě, ale v New Yorku si získává popularitu jen pomalu. Nejvýznamnější americké město má jen tři specializované kavárny, z nichž jedna je ve čtvrti Bushwick, kde žije plno umělců a mládeže.

„V minulém zaměstnání jsem měl občas úzkosti a kava mi opravdu pomohla,“ říká pětadvacetiletý finanční analytik Phil Mai, který sedí v Domě kavy s přítelkyní Susie.

„Dřív jsem pil alkohol dvakrát, třikrát týdně a i o víkendu. Teď jsem se už čtrnáct dní alkoholu nedotkl,“ prohlašuje. Dům kavy láká zákazníky na různé animace, vystupují zde hudebníci, básníci a humoristé. Průměrný věk se pohybuje kolem pětadvaceti let, ale přicházejí sem i šedesátníci.

„Lidé dříve nevěděli, co kava je, ale v posledním půlroce po ní začali bláznit. Se zvolením Trumpa se začaly v Americe dít stresující věci a to přispělo ke zvýšené oblíbenosti kavy,“ uvádí Stowe. Uvažuje o tom, že si otevře další kavárny s kavou nebo že se připojí ke studiím jógy či meditace, která by nápoj prodávala.

Je tedy zvolení Donalda Trumpa dobré pro obchod? „Nerad to říkám, ale asi ano,“ přiznává mladý podnikatel.