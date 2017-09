VIDEO: Zkusili jsme knedlíky do ruky. Suché, podle některých food porno

Pokrm vyrábí potravinářská společnost Goldens v Nizozemsku a má připomínat fast food po česku. Knedlík se dodává v mražené podobě, na rozmražení mu stačí ohřev v mikrovlnné troubě 1,5 minuty na 700 wattů výkonu.

Videotým vyzkoušel reakce lidí

Videotým iDNES.cz vyrazil do ulic a nechal ochutnávat kolemjdoucím a zjišťoval, co na novinku říkají (podívejte se na video). Většině lidí náplň docela chutnala, ale v podstatě bez výjimky se lidé shodli, že v poměru k množství knedlíku je příliš málo náplně. Ve výsledku je pak knedlík tak suchý, že je vůbec problém ho sníst.

Zaujala nás také konzistence knedlíků – rozhodně nečekejte klasický houskový knedlík s mozaikou housky. Připomíná spíše amaroun, jako když si koupíte v obchodě tu nejlevnější hmotu, které výrobce říká knedlík, a která se po namočení do omáčky plynule rozpustí.

Tomu ostatně odpovídá i složení na obalu výrobku: je tu ztužený palmový tuk, glutaman sodný, kukuřičný škrob a další látky, které byste do knedlíků a vepřa-knedla nikdy nedali.

Knedlíky se prodávají v některých internetových obchodech s potravinami, ale podle našich zkušeností je podruhé už málokdo podruhé objedná. Jedna porce je sice levná, stojí zhruba 20–30 korun, ale cena odpovídá kvalitě. Málo masa, málo šťávy.

Složení knedlíku do ruky

Stejně knedlík hodnotil i šéfkuchař Tomáš z Bifé restaurant: „Maso opravdu připomíná maso, chuť není tak špatná, ale omáčky je hodně málo, takže je to opravdu suché,“ hodnotil. A šéfkuchař Radek David z restaurací La Veranda a Babiččína zahrada rovnou řekl: „Mně to přijde jako gastro porno nejhrubšího zrna.“



Street food s domácí jídlem je ve světě běžný

Jsme zvyklí, že si na dovolené dáváme na ulici pro nás exotická jídla, která však jsou pro domorodce součástí jejich běžné domácí kuchyně. Například našemu houskovému plněnému knedlíku je na první pohled podobný Char Siu Bao, když se však podíváte na obrázek, uvidíte, že podobnost je čistě náhodná – nejen ve vzhledu a složení, ale i v bohatosti náplně.

Char Siu Bao, což je náplň z vepřového.

Proto tento počin připomíná spíše nepovedený pokus aplikovat českou kuchyni do streedfoodové praxe. Nehledě k tomu, že se musí mikrovlnně ohřát, jenže pak je tak horký, že se nedá lehce sníst. To už je možná lepší dát si obyčejný párek v rohlíku nebo hamburger, když už musíte rychle něco zhltnout za pochodu.



Ale dali jsme této kombinaci ještě jednu šanci, a pokusili jsme se zapéct guláš do dalamánku. Vyrobili jsme dalamánkové těsto podle receptu z kuchařky Romana Vaňka, a než začalo druhé kynutí, naplnili jsme bulku segedínským gulášem. Výsledek vidíte na obrázku a tato variace chuťově vyšla lépe.

Stejně však nevidíme v těchto kombinacích perspektivu, to už by bylo možné na ulici – pokud by někdo chtěl kombinovat typické české chutě – vydlabat třeba bochníček chleba a naplnit gulášem, jako to najdete v některých restauracích. Anebo že by některý prodavač párků v rohlíku do pečiva místo uzeniny nandal svíčkovou?