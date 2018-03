Pach kočičích zvratků a moči jí vyháněl návštěvy, přitom stačilo málo

Přestože po kočkách neustále uklízí jejich loužičky a zvratky, ani na chvíli paní Komrsová neuvažovala, že by svoje kočky dala pryč. Což neznamená, že ji problém netrápí. Jí samotné samozřejmě vadí, že to v domě zapáchá.

Proto se s prosbou o pomoc obrátila na odbornici přes kočičí chování Kláru Vodičkovou a ta k ní zamířila v rámci 8. dílu pořadu Kočka není pes, který Česká televize odvysílala v sobotu v podvečer. Klára je přesvědčena, že problémem bude vysoký věkový rozdíl obou koček - odrůstajícího kotěte Júlinky a postarší dominantní kočky Mindy. Právě to může ve vzájemném soužití dvou koček přinášet řadu komplikací.

Co se zvracení starší kočky týká, Klára si nechá popsat, kdy a jak k tomu dochází. Zvracení totiž ke kočkám patří, čistí si tak žaludek a předchází zdravotním problémům, takže ho nelze zcela odstranit, Naopak je vhodné, aby měly přístup k čerstvé trávě či osení, a čas od času jim to umožnit. V případě Mindy se ovšem ukázalo, že je na místě zvolit granule vhodné pro starší kočky, pak její časté zvracení ustalo.

I značkování škrábáním a močí jde eliminovat

Podle Kláry Vodičkové kočky značkují močí, škrábáním a pachovými žlázkami na hlavě a tlapkách. Že si kočky paní Komrskové močí značkují její ložnici jako jediné místo, kam nechodí kočka od sousedů, jí přijde jako jasná zpráva, že pohyb vetřelkyně od sousedů není zrovna žádoucí. A poradí majitelce, aby zamezila kočce od sousedů vstup do svého příbytku.

Na kočičí moč platí voda, citron a soda! Paní Komrskové se osvědčil Klářin recept na čistění míst od kočičí moči. Všechna místa pečlivě vydrhla směsí vody, citronové šťávy a sody. Bylo po zápachu a kočky od dalšího značkování upustily.

Škrábání je pro kočky způsob, jak dát vizuálně najevo, že toto teritorium je jejich. A to bez ohledu na to, že si paní domu právě koupila novou sedačku.

Klára na to má naštěstí jednoduchý fígl, který zabral. Vyměnit vysloužilé škrabadlo za nové a inkriminovaná místa, která kočky lákají k označení drápy přelepit oboustrannou lepicí páskou. „Jakmile se kočka lepicí pásky dotkne, přilepí se a je jí to nepříjemné, takže se tomu příště raději vyhne,“ vysvětluje Klára Vodičková. Pak není nutné kočku nijak trestat a funguje to i tehdy, když člověk není doma.

Zničené škrabadlo kočkám nestačí, Klára doporučila výměnu za nové. Tam, kde nechcete, aby kočky škrábaly, navíc dočasně nalepte oboustrannou lepicí pásku.

Paní Komrsová všechny Klářiny rady vzorně poslechla a po měsíci se mohla pochlubit čistou domácností a nepoškrábanou sedačkou. Skutečně se potvrdilo, že za problémy s jejími dvěma kočkami byl vetřelec: kočka od sousedů, která se do domu občas vloudila přes zahradu a sem tam si zobla z misek či použila toaletu. Proto Minda s Júlinkou svoji majitelku tak trápily a měly potřebu si svoje teritorium bránit pachovými i vizuálním značkováním.