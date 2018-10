Thajské kočky jsou něžné, ale také velmi upovídané krasavice

Thajské kočky mají typické zbarvení, kvůli kterému si je lidé často pletou s kočkami siamskými. Mají sice společný původ, nicméně dnes jsou to dvě naprosto odlišná plemena s rozdílnými tělesnými proporcemi i povahou.

Thajské kočky jsou nepřehlédnutelná nádherná stvoření s dlouhýma nohama a typickou povahou. Aby byly spokojené, potřebují pozornost majitele. Chtějí s ním komunikovat, hlasité hlasové projevy k nim neodmyslitelně patří. Celý den sice prospí, ale když přijdete domů, potřebují vám povyprávět, co celý den dělaly.

Pokud dopředu víte, že po návratu z práce chcete mít klid, zapomeňte na thajku. Pokud si s ní nepokecáte a dostatečně nepohrajete, aby s vámi usínala unavená, zabaví se sama. A najde si ke hře cokoliv, co sama uzná za vhodné.

„Když má thajská kočka dostatek pozornosti, je to bezproblémové stvoření,“ prozradila pro KINO iDNES.cz jejich chovatelka Margarita Medvedskaja spolu s dalšími cennými informacemi pro ty, kdo o thajce uvažují.

VIDEO: Thajské kočky: nesměly se vyvážet, teď jsou žádané

Je to prosté. Pokud jí poskytnete to, co ke svému spokojenému životu potřebuje, získáte v ní něžného věrného přítele, který bude rád vysedávat či polehávat na klíně a trpělivě vám kdykoliv dělat upovídanou společnost.