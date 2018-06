Vědci v Austrálii svou studii opírají o více než deset tisíc vzorků potravy, které získali z exkrementů či obsahu žaludku odchycených toulavých koček. „Průměrně každá toulavá kočka zabije 225 plazů ročně,“ uvedl vedoucí studie John Woinarski. Výsledky byly publikovány v časopise Wildlife Research.



Jak loví kočky Kočka často neloví jen kvůli potravě, ale i pro zábavu. Je to její přirozenost. K likvidaci malých hlodavců byla chována již od pradávna. Pokud má kočka svého pána, ráda se pochlubí s tím, jak je šikovná a jak dobře se stará o své teritorium. Přináší kořist a očekává pochvalu. Často se zdá, že se s kořistí jen pohrává. Její chování se vysvětluje tím, že se snaží kořist nejprve unavit. V jejích genech je zakódováno, že vyděšený hlodavec, který si snaží zachránit život, může také velmi škaredě poranit.

Podle jeho slov australské kočky zabíjí podstatně víc plazů než jejich americké nebo evropské kolegyně. „Některé kočky sežerou neskutečné množství plazů. Našli jsme kočičí rekordmany, kteří měli v žaludku zbytky 40 různých ještěrek,“ řekl Woinarski.

Podle studie se obětí koček stává 250 různých druhů plazů včetně pouštního scinka Egernia kintorei, agamy australské či gekonů. Ze zmíněných 250 druhů je 11 ohrožených; přesný dopad koček na jejich populaci je ovšem těžké určit, protože u mnoha druhů plazů vědci neznají počet jedinců.

V Austrálii žijí řádově miliony toulavých koček, plus odhadem čtyři miliony koček chovaných jako domácí mazlíčci. Na kontinent se dostaly společně s prvními evropskými osadníky před zhruba dvěma stoletími. Vědci odhadují, že kočky mohou být zodpovědné za to, že v Austrálii za posledních dvě stě let vymřelo osmadvacet druhů zvířat (jak vyhubit kočky v Austrálii čtěte zde).

S kočkami se potýkají i obyvatelé japonského Aošima. Ostrov s několika desítkami obyvatel mělo pár přivezených koček zbavit problémů s hlodavci, nakonec se tam kočky rozmnožily tak, že počtem mnohonásobně převýšily počet obyvatel ostrova.



Podívejte se, jak krmí kočky na ostrůvku Aošima.