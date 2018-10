Kočky nejsou hypochondři, svoje neduhy zpravidla pečlivě skrývají

Až čtyřicet procent majitelů navštěvuje se svou kočkou veterináře teprve v případě nouze. Pokud vezmeme v úvahu, že sedmdesát procent majitelů se domnívá, že kočky jsou obecně zdravějšími zvířaty než psi, není se co divit.



Odkud vlastně pramení mýty, že kočky potřebují méně péče než psi? Ačkoli je řeč o domácích mazlíčcích, ve své podstatě jde stále o malé kočkovité šelmy. Ve volné přírodě je pro ně přirozené své nemoci maskovat a skrývat.

„Jakmile by dala kočka najevo, že jí není dobře a že není v dobré kondici, nepřispěchala by za ní její tlupa, aby ji opečovávala, jako je tomu u skupinově žijících zvířat, a tak by byla snadnou kořistí,“ vysvětluje veterinářka Jana Lukešová, proč dalo kočičí chování vzniknout legendě o devíti životech. Kočky zkrátka od přírody své neduhy popírají. Neznamená to ale, že je žádné netrápí.

„Kočky dokážou příznaky nemocí velmi dobře maskovat a nenápadné signály jako snížený zájem o kontakt, nechutenství, agresivita, časté drbání nebo olizování mohou stát za vážným zdravotním problémem.

Proto je lepší tyto změny konzultovat s veterinářem, ideálně chodit na pravidelné preventivní prohlídky,“ dodává Lukešová. U dospělých zvířat se preventivní prohlídky doporučují jednou ročně, u kočičích seniorů nad patnáct let je to dvakrát ročně.

Pravidelný dohled ve všech fázích života

Zvířata by měla být pod pravidelným zdravotním dohledem ve všech fázích svého života. Podle veterinářů je velkou chybou čekat až na stáří čtyřnohého přítele, kdy jsou nejrozličnější potíže a nemoci pravděpodobnější.

Různý věk je totiž spojený s různými riziky. Zatímco u koťat je na místě soustředit se na vakcinaci a odstranění parazitů, u odrostlejších zvířat je třeba brát zřetel na možnou pupeční kýlu a kontrolu přezubení. Zdraví dospělých koček ohrožuje pro změnu obezita a důležitá je rovněž kontrola krve a moči.

Kočkám seniorům zase může stáří znepříjemnit špatná činnost štítné žlázy. Nejčastější problém bývá s její nadměrnou funkcí. Možnými příčinami této poruchy mohou být prach a chemikálie, které ze sebe zvíře olizuje, nebo třeba také konzervy s pryskyřičnou vrstvou, jež má vnitřek obalu chránit před rzí.

Na vině mohou být ale také plastové misky s obsahem nebezpečného bisfenolu A. Špatná funkce štítné žlázy může stát za onemocněními srdce nebo vést až k chronickému ledvinovému selhání. Prevencí je pravidelná kontrola tlaku a parametrů krve.

I kočky mohou mít vysoký tlak

Právě vysoký tlak je další z potíží, které kočky často postihují. Dokonce jím trpí každá šestá ve věku nad sedm let. Jde o tichého zabijáka bez viditelných příznaků. Postihuje srdce, ledviny i oči a je častým důvodem ledvinového selhání.

Zvláště, pokud má zvíře problémy s ledvinami, je potřeba kombinovat suchou stravu ve formě granulí s konzervami a kapsičkami. Kočky totiž přirozeně málo pijí, a tak je potřeba podstrkovat jim tekutiny i touto formou.

Vedle pravidelného dohledu veterináře je nejdůležitějším prostředkem prevence kočičího zdraví volba správného krmení. Kočka je masožravec a domestikací se její nutriční hodnoty nijak zásadně nezměnily.

V krmné dávce dospělého zvířete by proto mělo být 20 až 40 procent bílkovin. Ve volné přírodě denně spořádá až deset myší, přičemž svou kořist sní celou. Ideální je proto dopřávat malé šelmě krmení několikrát denně v menších navážených dávkách.