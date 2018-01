Kočku byste neměli dusit láskou, potřebuje svůj prostor i volnost

Kočka prostě potřebuje dostatek prostoru, volnosti i podnětů, aby v bytě kontrolovaně vybila svoji energii. Pokud to od vás nedostane, najde si to sama. Výsledkem pak často bývá ničení zařízení bytu i značkování močí.

Odbornici na chování koček Kláře Vodičkové stačila při natáčení dalšího dílu pořadu Kočka není pes, který v sobotu odvysílala Česká televize, jediná návštěva s průzkumem bytu a seznámením se s jeho osazenstvem. A bylo jasno, proč má paní Kamila ve svém bytě nechaném kočkám napospas poškrábané prahy, potrhanou sedačku a syn věčně počůranou matraci od některé ze dvou kočičích rebelek. Proč tu spolu žijí dva lidé a dvě kočky zcela zbytečně vynervovaní ze sebe navzájem.

Celý problém totiž spočíval v tom, že paní Kamila se synem sice své kočky nekriticky milují, ale v podstatě jim nerozumí. Podíl na jejich těžko přijatelném chování totiž má i majitelka, která je podle Vodičkové svou láskou při mazlení doslova dusí. Navíc je - i když neúmyslně - postavila do pozice konkurentek, které si mezi sebou neustále musí vybojovávat své místo na slunci.

Mezi oběma kočkami je napětí, každou chvíli je mezi nimi nějaká šarvátka. Paní Kamila popisuje Kláře, jak si kočky značkují synovu postel. Starší Leontýna po proměně zabrala strategicky výhodnou polici pod stropem. Mladší Kleopatra spokojeně zabrala škrabadlo přesunuté do obýváku.

Původně totiž měla tato rodina jedinou kočku, Leontýnu, která dostávala veškerou péči a lásku. Jenže v dobré víře, že bude mít radost, když jí přinesou kamarádku, si k ní v jejích třech letech ještě pořídili kotě. Kleopatru.

Dospělá kočka se najednou musela o lásku i zařízení bytu dělit, což mezi oběma kočkami vyvolávalo konflikty. A nejen to, bojovaly mezi sebou o místo na škrabadle u sedačky, protože se tam prostě dvě nevešly. Synovu postel zase značkovaly jen proto, že si tak vymezovaly prostor vůči sobě navzájem. Byl to vzkaz pro tu druhou: „Teď je toto místo moje!“ Nezměnilo se to ani po roce soužití a paní Kamila se synem z toho byli unavení a nešťastní.

Lodžii opatřete sítí, zasklení z ní v létě udělá skleník! Klára Vodičková si ještě neodpustila varování. Lodžie upravená pro pobyt koček je sice fajn nápad, protože kočky tu mají kontakt s venkovním prostředím. Vhodnější je ale lodžie zasíťovaná, aby kočky nemohly z balkonu vypadnout nebo skočit. Zasklená lodžie, kde je při slunečném počasí v létě jako ve skleníku, by se pro kočky mohla stát smrtící pastí.

Klára poradila přesunout do obýváku i druhé škrabadlo a vytvořit pro kočky dostatek prostoru, který bude jen jejich - a kde si každá najde své místo. Aby bylo na nich, kdy si budou chtít zalézt a mít klid, a kdy se přijdou pomazlit. A paní Kamile domluvila, aby je při mazlení svou láskou tak nedusila. A syna zaúkolovala, aby si s každou kočkou každý den alespoň dvacet minut po chvilkách hrál.

Do bytu se vrátila po měsíci a bylo jasno, že to vyšlo. Pokoj nově vybavený policemi až pod strop, kde si každá z koček našla svoje oblíbené poležení, Kláru nadchnul. Především ale byly mnohem spokojenější obě kočky, které už mezi sebou nepotřebovaly bojovat, přestaly ničit nábytek a značkovat. Což přineslo klid a radost i paní Kamile se synem. Konečně tu zavládla pohoda, po jaké toužili. A časem snad Leontýna přestane škrábat i práh.