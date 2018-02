Mysleli si, že je kocour zamilovaný do feny. On se jen nudí, tak zlobí

Libuše a Ladislav, majitelé kocourka Čakyho - který je už nějaký čas nenechal vyspat - se mylně domnívali, že se zamiloval do fenky od sousedů. S jorkšírkou Bety ho seznámili nějaký čas poté, co se do nového bytu nastěhovali a Čaky teď podle nich neustále hlídkuje u dveří, kdy se půjde Betynka venčit. Skáče na ně a velmi intenzivně mňouká.

Čaky je jinak rozkošný heboučký ragdolák, což je druhé největší plemeno koček. Kocour může mít až osm kilogramů. Současně to jsou kočky velmi společenské, milující dokonce návštěvy a ani s Čakym nebyly dříve potíže. Majitelé proto doufají, že kočičí psycholožka Klára Vodičková kocourka závislosti na fence zbaví. Jenže v Čakyho případě o žádnou zamilovanost nejde.

Klára totiž v dalším z dílů druhé řady pořadu Kočka není pes, který Česká televize odvysílala v sobotu, odhalila, že je vše úplně jinak. Čaky plný energie se podle ní jednoduše nudí. Nepotřebuje spát osm hodin v kuse jako jeho majitelé, tak proč je nevytáhnout z postele? Zvlášť když pak od nich dostane třeba ve čtyři hodiny ráno kapsičku s voňavým a šťavnatým masem.

Tím ho vlastně milující majitelé nevědomky utvrzovali v tom, že jakmile se mu podaří vytáhnout je z postele, dostane najíst. Vše je tedy v nejlepším pořádku. Nesnesitelné chování neslo Čakymu ovoce, takže neměl důvod ho měnit.

Čaky má spoustu hraček, aby se zabavil. Časem by se měl zklidnit a nechat své majitele vyspat.

Jak z podobné situace ven? Majitelé dostali jeden z nejtěžších možných úkolů. Nedělat nic. A pokud by se Čakyho řádění nedalo vydržet, mají si koupit špunty do uší. Podle Kláry se chování kočky nakonec zklidní, když zjistí, že ničeho nedosáhne. Nejprve ale pravděpodobně vyžene situaci do krajnosti.

A měla pravdu. Libuši a Ladislavovi ještě nějaký čas vezme, než se v klidu vyspí bez špuntů do uší. Čaky totiž přitvrdil. Když nezabralo skákání a škrábání na dveře, shazoval na zem nejrůznější věci z botníku a dělal co největší hluk se svými hračkami. Když majitelé přesto nevstali, skákal přes ně na posteli a nakonec se vrhal na žaluzie na okně. Prostě se snažil situaci vyhnat do krajnosti, přesně jak předpokládala odbornice na kočičí chování.

Ta poradila žaluzie vytáhnout a okna na noc zakrývat závěsy, se kterými moc hluku nenadělá. Ještě to nějaký čas vezme, ale nakonec se i Čaky zklidní. A pak se majitelé budou moci konečně pořádně vypsat se zataženými žaluziemi.