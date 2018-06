Návrat divokých koní 2018 začal, čtyři klisny míří z Prahy do Mongolska

„Přesto, že jde již o osmý transport, ani tentokrát Zoo Praha nepodcenila přípravy, včetně zkušební nakládky přímo na Letišti Praha-Kbely. Ta proběhla již v úterý 12. června, tedy přesně týden před odletem,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.

Jedna prázdná transportní bedna váží 250 kilogramů, s koněm pak zhruba půl tuny. Během zkoušky ji do letounu CASA připraveného v hangáru dostávalo šest párů paží pracovníků Zoo Praha zhruba dvacet minut, a to včetně montáže systému nájezdů a ramp​ ve spolupráci s palubními techniky z 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

I úterní nakládka do letounu CASA tak proběhla bez problémů, i když byly klisny proti minulým transportům nervóznější. (Transport lze sledovat zde.)

Kde klisny budou přistávat? Standardní přistání na letišti Bulgan Sumu nelze očekávat především kvůli nezpevněné dráze, na což je letoun CASA naštěstí stavěný a posádka 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely dobře vycvičená. Přistávací dráha je dlouhá 1800 metrů a 40 metrů široká, což je vyhovující, CASA je schopná přistát do 1000 metrů. Jak na úvodním videu vysvětluje npor. Leoš Balada, letiště je jednosměrné a lze na něm přistávat pouze z jihu, na severním konci jsou vysoké hory. Klíčové pro přistání jsou povětrnostní podmínky: počasí a zejména dohlednost, spodní základna oblačnosti a síla větru. „Dnes je vítr ideální – téměř bezvětří, ovšem v noci až do odpoledne v Bulgan Sumu pršelo. Je tedy důležité, aby se obloha do příletu CASY protrhala. Zítra ráno do Bulgan Sumu přiletí meteorolog, aby pana nadporučíka jako navigátora letu informoval, jaké jsou vyhlídky,“ uvedla v úterý přímo z Bulgan Sumu pro iDNES.cz mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.

Předběžně byly pro transport z České republiky v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově vybrány klisny Yanja, Tania, Spina a Hanna a dvě náhradnice, klisny Helmi a Spes.

V úterý odpoledne z Kbel vojenským speciálem ve 13:45 nakonec odletěly klisny Yanja, Hanna a obě náhradnice, vesměs tříleté klisny, které do Čech přicestovaly ze Švýcarska, Německa a Finska a předchozí měsíce strávily v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově.

Celá výprava teď na palubě speciálu s obavami sleduje vývoj počasí, kromě mezipřistání v Kazani a Novosibirsku je čeká dosednutí na nezpevněnou plochu letiště v Bulgan Sumu, odkud absolvují několikahodinovou přepravu v nákladních autech.

„Před dvěma hodinami tam přestalo pršet a předpověď je taková, že by možná mohlo pršet zítra po poledni. Což by pro nás mohl být problém, protože dráha je nezpevněná; kdyby příliš rozmokla, tak může hrozit, že budeme muset využít záložní letiště, které je zpevněné. Ale pro transport by to byla veliká komplikace,“ uvedl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek před odletem z pražských Kbel.

Tyto čtyři klisny dnes odletěly do Mongolska: SPes, Helmi, Yanja a Hanna.

Příprava koní a celého transportu je náročná

Všichni doufají, že se transport komplikace vyhnou a klisny ve středu v pořádku vyběhnou z přepravních boxů. Vždyť do mongolských stepí už Zoo Praha takto přepravila 26 klisen a jednoho hřebce, další čtyři koně úspěšně přepravila v rámci Mongolska.

Všichni koně se na místní podmínky aklimatizovali úspěšně. Prostředí takzvané České Sibiře je na drsné podnebí dobře připravilo, rodí se jim hříbata a po mongolských pláních už se díky tomu prohání na 220 koní Převalského, který byl v přírodě naposledy spatřen v roce 1969.

Podívejte se, jak se v Dolním Dobřejově vybírají koně vhodní pro transport:

VIDEO: Na transport koně Převalského připravují v Dolním Dobřejově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koně absolvují z Prahy do mongolské oblasti Tachin talu v přísně chráněné oblasti Gobi B cestu dlouhou šest tisíc kilometrů. Po celou dobu přepravy jsou pod pečlivým dozorem veterinárního lékaře i chovatelů.

Možnosti, jak podpořit Návrat divokých koní Podpořit projekt Návrat divokých koní můžete návštěvou Zoo Praha, nákupem vybraných suvenýrů i převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, č. účtu: 43 - 680 466 0247/0100. Lze také zaslat dárcovskou SMS, tzv. DMS ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY 30, DMS OHROZENEDRUHY 60 či DMS OHROZENEDRUHY 90, kterou zašlete na číslo 87 777. (Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč.) Možné jsou i pravidelně měsíční příspěvky.

Součástí letošní výpravy Návratu divokých koní 2018 je i cesta do oblasti Gobi A, kde zástupci pražské zoo předají místním strážcům osm motocyklů pro monitoring vzácných velbloudů divokých a gobijských medvědů mazájalů.

Projekt Návrat divokých koní totiž nespočívá pouze v transportech koní Převalského. Za přispění České rozvojové agentury tu byly zřízeny posty pro strážce přísně chráněné oblasti Gobi B, vystavěny seníky a především zrekonstruována nemocnice ve vesnici Bidž. V Tachin talu se vybudovala studna s pitnou vodou, pro pracovníky Gobi B se pořídilo terénní vozidlo, motocykl na monitoring divokých koní, uniformy a další vybavení.

První transport koní Převalského z České republiky, kde Zoo Praha vede plemennou knihu tohoto druhu a podílí se na jeho záchraně, proběhl v roce 2011.

Podívejte se na hříbata, která se klisnám dopraveným z Prahy narodila již v mongolské stepi hned příští jaro:

VIDEO: Hříbata klisen, které z Prahy do Mongolska odcestovaly loni v červnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Reintrodukce koní Převalského probíhá díky spolupráci s Armádou ČR a přísně chráněnou oblastí Gobi B. Hlavním zdrojem prostředků pro realizaci Návratu divokých koní i dalších aktivit jsou prostředky z tzv. dvoukoruny ze vstupu, které uvolňuje Magistrát hl. m. Prahy, a ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít, kam přispívá veřejnost. V letošním roce na transport přispěly i Taipei Zoo (Tchaj-wan), Tierpark Berlin (Německo) a české ministerstvo životního prostředí. Transport probíhá také za pomoci mezinárodní organizace ITG (International Takhi Group).