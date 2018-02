Kocoura trápily nemocné ledviny, močil majitelce na sporák a linku

Přesně to se ukázalo u kocoura Čičáka, který chodil majitelce močit na kuchyňskou linku a sporák, speciálně na mřížku za sporákem. Ráno se vzbudit a přijít do kuchyně, kde vás přivítá agresivní zápach kocouří moči linoucí se z míst, kde připravujete jídlo, to není právě ideální. A není divu, že to bylo i příčinou hádek mezi manželi, takže z toho byla paní nešťastná.

Když si pozvala specialistku na chování koček Kláru Vodičkovou a požádala ji o pomoc, byla přesvědčena, že důvodem budou neshody mezi kocourem a druhou kočkou. V rámci pátého dílu pořadu Kočka není pes, odvysílaného v sobotu v premiéře na České televizi, nicméně Klára brzy zjistila, že to příčinou není.

Odhalila, že kocour v kuchyni nejen značkuje, ale i močí, což není obvyklé a ukazuje to spíš na zdravotní problém s ledvinami a močovým ústrojím než naschvály. Nasvědčovalo tomu i to, že Čičák sice pozitivně reagoval na kozlík a šantu, ale ke hře ho Klára přes veškerou snahu nenalákala. Působil sklesle, do hry se mu nechtělo.

Paní Bímová děrovanou mřížku překryla plnou lištou, takže místo za sporákem už nebylo pro Čičáka zajímavé.

Klára také vysvětlila, proč si Čičák ke značkování s oblibou vybírá místo za sporákem, na mřížku zajišťující proudění vzduchu. Na takových místech totiž kocouři mají jistotu, že se osobitý pach moči vymezující jejich teritorium maximálně rozšíří.

Veterinární vyšetření u Čičáka problém s ledvinami potvrdilo, kocourka čekalo několik kapaček a každodenní docházení na injekce. Jakmile byl přeléčen, změnila se jeho nálada a přestalo i močení v kuchyni. Paní Bímová má konečně čistotou vonící sporák a kuchyňskou linku, navíc je šťastná, že Klára odhalila kocourovo zdravotní trápení a léčba zabrala.