VIDEO: Před koupelí psovi srst pořádně vyčešte, radí psí kadeřnice

Před koupelí psa nejprve vykartáčujte. Jednak srst zbavíte již uvolněných chlupů, ale hlavně rozčešete ty zachumlané. U dlouhosrstých plemen je to samozřejmě složitější a chce to mít k ruce speciální kartáč nebo hřeben určený pro psy.

Pokud zacuchané chlupy před koupáním pečlivě nerozčešete, může se vám stát, že se při koupeli zacuchají ještě víc. U krátkosrstých plemen to bývá jednodušší, stačí k tomu speciální gumová rukavice a ze srsti krásně vyčešete jak uvolněné chlupy, tak zaschlé bláto či něco horšího.

Pak už pes může rovnou rovnou do vany a pod sprchu. Jen by se mu voda neměla dostat do uší, případně použijte tampony, které mu z uší po koupání zase vyjmete. A pozor i na oči, psovi to může být hodně nepříjemné a zbytečně ho to může stresovat.

K ruce mějte připravený veterinární šampon, vybraný ideálně přesně podle typu srsti vašeho psa. Šampony určené pro lidi určitě nepoužívejte. Proč? Vysvětlení nabízí reportáž natočená pro Kino iDNES.cz:

„Lidé a psi mají odlišné pH kůže, takže šampony určené pro psy mají odlišné složení. Očistí srst od prachu a špíny, ale dokážou vyřešit i různé problémy, například zbavit srst lupů,“ vysvětluje psí kadeřnice Julija Alešinová.

Podle potřeby můžete šampon nanést až dvakrát a pořádně umýt i hustou podsadu, kterou některá dlouhosrstá plemena mají. Šampon nakonec ze srsti pečlivě vymyjte. Krátkosrstého psa stačí po koupeli vysušit ručníkem, dlouhá ovšem po koupání opět potřebuje pečlivě vykartáčovat a ideálně i vysušit fénem.