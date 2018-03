Zatímco někomu připadá orangutan s cigaretou v ruce směšný, jiní v tom vidí opětovné selhání jedné z indonéských zoologických zahrad. Ty jsou totiž často kritizovány za špatnou úroveň péče o chovaná zvířata. „Téměř všechny zoo jsou tu v bídném stavu, klecemi počínaje, až po krmení a zdraví zvířat,“ uvedl pro BBC zakladatel indonéské společnosti na ochranu zvířat Marison Guciano.

Konkrétně zoologická zahrada v Bandungu, kde se odehrál také incident s kouřícím lidoopem, je podle některých aktivistů zralá na uzavření minimálně od loňského roku. Podle nich je tu mnono zvířat podvyživených či nemocných.

Teď se na stejnou zoo snesla vlna kritiky za to, že nijak nezabránila dvaadvacetiletému orangutanovi Bandunovi, aby si zakouřil. Prostě ho nechali zvednout z trávníku zapálenou cigaretu - kterou do jeho venkovního výběhu hodil některý z návštěvníků - a vykouřil ji.

Podle ochránců zvířat měli chovatelé zabránit tomu, aby se orangutan k cigaretě vůbec dostal. Zoo se brání a argumentuje tím, že přímo v místě orangutaního výběhu je cedule výslovně zakazující házet zvířatům jídlo nebo cigarety. Je to namístě, protože Indonésie patří k zemím s největším počtem kuřáků v poměru na počet obyvatel.

Podívejte se, jaké podmínky mají orangutani v Zoo Praha:

Jak to vidí zoolog, který se stará o primáty v Zoo Praha?

„Pohled na kouřícího orangutana je velmi smutný, přesto se lidoopi se zapálenou cigaretou v zoologických zahradách občas bohužel objeví,“ konstatuje kurátor primátů Zoo Praha Vít Lukáš. S tím, že se to týká zejména asijských zahrad. Většinou těch, kde vládnou celkově velmi tristní podmínky pro všechna chovaná zvířata.

„Z videa je navíc patrné, že orangutan přesně ví, co dělá. Nejspíš to zdaleka nebylo jeho první setkání s cigaretou. Otázkou pak je, zda se nejedná o uměle odchované zvíře, které jeho “chovatelé” učili kouřit již od mala. Nebo zda to odkoukal od návštěvníků, kteří před ním kouří a hází mu cigarety do výběhu,“ komentuje kurátor primátů videozáznam.

V každém případě je podle něj dohled zoologické zahrady nad zvířaty i návštěvníky velmi chabý, pokud vůbec nějaký. „Navíc platí, že zvíře, které není kouření naučené, by v takové situaci cigaretu ignorovalo, případně ji jen prozkoumalo a pravděpodobně zahodilo,“ říká nad videem, z něhož je patrné, že tento samec orangutana bornejského bohužel ví moc dobře, jak s cigaretou naložit.

Pokud totiž lidoopi kouří pravidelně, stávají se na cigaretách stejně závislí jako lidé. „Historicky se tak v médiích objevili například šimpanzi či orangutani, kteří kouřili krabičku cigaret denně. A bylo téměř nemožné je kouření odnaučit, protože jejich závislost už byla opravdu velká. Většinou se to tyká různých cirkusových zvířat, soukromých majitelů či různých zvěřinců vydávajících se za zoologické zahrady,“ popisuje zoolog.

Někde se zvířaty-kuřáky přímo chlubí. „Poměrně nedávno to byl případ jedné severokorejské zoo, kde ukazovali návštěvníkům jako novou atrakci šimpanzí samici, která celý den kouřila. A návštěvníci se tím velmi bavili. Cigarety i zapalovač dostávala přímo od zaměstnanců zoo,“ konstatuje zoolog, že i s takovým týráním zvířat se lze v dnešní době ve světě setkat.