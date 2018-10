Kachny nepřikrmujte pečivem. Způsobíte jim podvýživu, radí odborníci

Krmení kachen je oblíbenou a zábavnou činností, během celé sezony vidíte celé rodiny i s dětmi, jak házejí kachnám zbytky tvrdých rohlíků a chleba. A v zimě mají dokonce pocit, že jim v době nedostatku potravy zachraňují život.

Jenže vodní ptáci mají úplně jiný přirozený zdroj potravy. Živí se hlavně trávou a hmyzem. Ač je prohlášení Canal and River trust evidentně vedeno hlavně touhou po udržování čistoty britských vodních cest, má reálný základ v tom, že ptačí organismus není na průmyslově zpracované potraviny zvyklý a poškozuje organismus.

Takto to vypadá při krmení labutí u Vltavy.

„Kachny a vodní ptáci potřebují v zimě naši podporu, ale prosím, dělejte to rozumně,“ vyzývá Peter Birch ze společnosti. Když už chcete pomoci kachnám, doporučuje rozmrazit hrášek, kukuřici a nakrájet zeleninu, třeba zelí. Je to pro ptáky daleko přirozenější zdroj potravy.



„Ale hlavně: přikrmovat neznamená krmit. Znamená to jen jim přilepšit v době, kdy je přirozené potravy skutečně nedostatek. Je to jako když dítě zvyknete na čokoládu a krmíte ho jenom jí, protože mu chutná,“ upozorňuje Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

Vodní ptáci tak konzumují sůl, kvasnice, lepek a prázdné kalorie, které jim „zaplácnou“ žaludek, takže je to nenutí vyhledávat přirozenou potravu, která je pro ně zdrojem živin. Paradoxně jim tak spíše škodíme, místo abychom pomohli.

„Je to jako kdybyste sami jedli jenom chleba a nedostávali do těla žádné živiny,“ potvrzuje „Traduje se také, že vodní ptáci nesnesou slané pečivou, ale tento fakt u nich není tak důležitý, protože sůl umějí z těla vyloučit, je to spíš zásadní při přikrmování jiných ptáků v krmítku, protože pro ně je to doslova jed,“ upozorňuje. A na videu nahoře vidíte, jak se na krmení kachen přiživují i holubi.

V kuchyni vyhazujeme slupky od mrkve, petržele i celeru a těmto ptákům by přitom přišly vhod. Stejně jako na drobno nakrájené listy kedluben, květáku, brokolice, nebo salátu.

Klidně je možné zvolit i obilný šrot, semena ječmene, pšenice, ovsa nebo kukuřice, dokonce i ovesné vločky. A když už v nejhorším případě pečivo, nikdy ne sypané, mastné nebo dokonce plesnivé. A ne ztvrdlé na kost, kdy hrozí, že si jím pták poraní jícen.