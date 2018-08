VIDEO: Tažný kůň Amišů pohání stroj na zmrzlinu a kolotoč pro děti

Jak hospodaří Amišové? Co se týká znalostí živočišné a rostlinné výroby, jsou Amišové - náboženská komunita žijící bez aut a elektřiny - už ve svých dvanácti letech zhruba na úrovni absolventů střední zemědělské školy. Není divu, jejich děti se do domácích i zemědělských prací zapojují již v raném věku. Pomáhají krmit zvířata, zalévají záhony, sbírají vajíčka či úrodu ze zahrady. A amišská pole údajně poskytují vyšší a kvalitnější výnosy než role ostatních amerických farmářů. Je to připisováno jak ručnímu obdělávání a důsledné péči o půdu, tak používání lehké mechanizace tažené koňmi místo těžkých traktorů.