Přes léto dala dohromady starou dřevěnou chatku. Díky barvám prokoukla

Kateřina Žilková amatérskou proměnu své chatičky zaslala do soutěže Nejen barevné proměny. „Jsem si vědoma, že to není proměna srovnatelná s profesionály, navíc to ještě není dotažené a je tam stále dost práce,“ připsala k fotografiím, které původně fotila jen pro sebe.

Na první úpravy se mohla vrhnout až po měsíčním vyklízení nepořádku. Na finančně nákladnou proměnu by neměla, tak se rozhodla vesměs vše přetřít barvami. A vzala to od stropu k podlaze.

„Přetřela jsem palubky, okenní rámy, položila PVC. Palubky kolem postele jsem také vyčistila a nově natřela, ale výsledek nevypadal podle mých představ, tak jsem nakonec sáhla po tapetě imitující dřevo s patinou,“ popisuje úpravy, které přes léto zvládla sama.

Přestože hotovo ještě zdaleka nemá, na své dílo je pyšná a už se těší na další dolaďování, aby z chatičky vytvořila hnízdečko podle svých představ. Ještě ji toho dost čeká: chodbička, dveře, skříňky. A to jen v interiéru, exteriér pro ni bude další výzvou. Tady budou další plechovky barev více než potřeba.