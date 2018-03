Kynologem roku 2017 se stala mistryně světa v agility Tereza Králová

„Anketa Kynolog roku je vlastně podobná, jako když se vyhlašuje třeba Sportovec roku. Máme jedenáct kategorií a mluvíme s porotci jednotlivých soutěží, kteří ve své kategorii mají přehled o tom, jakých úspěchů jednotliví soutěžící během roku dosáhli,“ říká spoluorganizátor Jakub Štýbr, šéfredaktor časopisu Psí sporty.

„Je to pro ně ocenění navíc. Není to sice medaile ze závodů, ale jsou pro svůj milovaný sport ochotní udělat maximum, aby ho co nejvíce zviditelnili a zároveň tak pozvali i ostatní majitele psů, aby se do sportu zapojili,“ vysvětluje.

Na slavnostním večeru byla rozdána ocenění v celkem 22 kategoriích (11 seniorských, 6 juniorských a 5 speciálních). Odborná porota vybírala vítěze ze 73 nominovaných kynologů (55 dospělých a 18 juniorů).

Největším úspěchem, který nakonec rozhodl o absolutním vítězovi, bylo zlato z Mistrovství světa v agility 2017 v kategorii Large a 2. místo ze soutěže družstev na European Open. Tento titul vybojovala Tereza Králová se svou psí parťačkou Say a právem tak získala ocenění Kynolog roku 2017.

Veřejnost svým hlasováním na internetu vybrala ze všech nominovaných Nejsympatičtějšího kynologa, kterým se stala Kateřina Malačková, vicemistryně světa v agility 2017 v soutěži jednotlivců i družstev a mistryně ČR v družstvech.

Jak se hlasuje

Koho nominuje porota: Porota nominuje 5 soutěžících do všech 11 sportovních kategorií: agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball, mondioring, mushing - spřežení, mushing – individuální disciplíny, obedience, pasení, sportovní kynologie a záchranařina. Dále 3 juniory do kategorií: agility, dogdancing, dogfrisbee, mushing – individuální disciplíny, obedience a sportovní kynologie.

Pro koho se hlasuje: Pro všechny předem nominované kynology napříč sportovními disciplínami v kategorii Nejsympatičtější kynolog roku. Uživatel smí poslat pouze jeden hlas jednomu vybranému kynologovi.



Podívejte se na sestřih slavnostního vyhlášení výsledků:

Nejlepší kynologové v jednotlivých kategoriích

V kategorii dogdancing zvítězila Vanda Gregorová s Brandy. Tento tým se v loňském roce stal již podesáté v řadě mistrem ČR v kategorii Heelwork to Music.



zvítězila Vanda Gregorová s Brandy. Tento tým se v loňském roce stal již podesáté v řadě mistrem ČR v kategorii Heelwork to Music. V dogfrisbee zvítězila Míša Andrová s Kimkou, které vybojovaly bronz na Mistrovství světa USDDN v distanční disciplíně Super Pro Toss & Fetch.



zvítězila Míša Andrová s Kimkou, které vybojovaly bronz na Mistrovství světa USDDN v distanční disciplíně Super Pro Toss & Fetch. Ve flyballe zvítězil tým The Rebels Hardcore.



zvítězil tým The Rebels Hardcore. První místo v mondioringu patřilo Zdeňkovi Dadákovi s Barneym, mistrovi ČR belgických ovčáků 2017.



patřilo Zdeňkovi Dadákovi s Barneym, mistrovi ČR belgických ovčáků 2017. V kategorii mushing , jízda se psím spřežením, porota ocenila Jiřího Vondráka a v individuálních musherských disciplínách Martinu Štěpánkovou, která vybojovala titul mistryně světa IFSS v ženském canicrossu .



, jízda se psím spřežením, porota ocenila Jiřího Vondráka a v individuálních musherských disciplínách Martinu Štěpánkovou, která vybojovala titul mistryně světa IFSS v ženském . Disciplína obedience patřila Daně Valešové s Andromedou. Její Medy ve svých 10 letech získala již pátý titul mistryně ČR v této disciplíně.



patřila Daně Valešové s Andromedou. Její Medy ve svých 10 letech získala již pátý titul mistryně ČR v této disciplíně. V pasení porota určila vítězkou Ivu Jílkovou a Dota a v záchranařině Evu Klemšovou s Kirou a Briou.



porota určila vítězkou Ivu Jílkovou a Dota a v Evu Klemšovou s Kirou a Briou. Ve sportovní kynologii, která zahrnuje stopy, poslušnost a obranu, nejvíce zabodoval Marek Černý s Orexem.



První místa v juniorských kategoriích