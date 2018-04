Trvalo totiž několik let plných pokusů, než se zrodil onen klasický tvar, který se od té doby nijak výrazně nezměnil. „Hračky Lego pohání představivost a zvídavost. Kostky lze zas a znovu skládat a rozkládat podle vlastních představ. Díky tomu se děti učí otevřenosti, zvídavosti a budují si schopnosti, bez kterých se ve 21. století neobejdou – tvořivost, spolupráci a řešení problémů,“ tvrdí Julia Goldinová ze společnosti Lego Group.

Díky univerzální aplikovatelnosti kostky nabízejí nekonečné hodiny zábavy a dnes a jsou stejně oblíbené, jako byly v roce 1958. Stále inspirují celé generace stavitelů, tvůrců a inovátorů, kteří si s nimi hrají.

„Všechny děti mají úžasnou představivost a do života si s sebou nesou obrovský potenciál, zvídavost a tvořivost. Zkušenosti s učením a hrou jsou velmi důležité, protože dětem umožňují rozvíjet jejich tvořivost a představivost po celý život. Tuto představivost chceme rozvíjet i u nejmladší generace a nadále inspirovat děti k tomu, aby se nebály snít a vytvářet světy, které ještě nikdo nikdy neviděl,“ říká Goldinová.

Začalo to dřevěnými hračkami

Tesař a truhlářský mistr Ole Kirk Kristiansen začal v roce 1932 vyrábět dřevěné hračky. Pro vyučeného tesaře byla nejdůležitější kvalita a vysoká řemeslná úroveň každého výrobku. Už v roce 1934 spojením dvou dánských slov „leg godt“, tedy „hrej si dobře“, pojmenoval Ole Kirk Kristiansen svou firmu Lego, aniž tušil, že v latině má toto slovo význam „sestavuji“. Zvažoval ještě jako druhou možnost Legio (ve smyslu legie), ale nakonec zvolil název, který ztělesňuje kvalitní hru a podporu zdravého dětského vývoje.

Jeho syn Godtfred Kirk Kristiansen v roce 1937 začal navrhovat dřevěné hračky, bylo mu tehdy pouhých 17 let. O dvanáct let později se však Ole zhlédl v plastech, ve kterých viděl potenciál plastových kostiček. „Copak tomu nevěříte? Nevidíte, že když to vezmeme za správný konec, můžeme tyto kostičky prodávat po celém světě?“ snažil se přesvědčit své syny.

Nedbal pochybností a uvedl předchůdce dnešních kostiček pod názvem Automatic Binding Bricks (kostičky s automatickým spojem). O čtyři roky později byl název změněn na Lego Mursten (dánsky „kostičky Lego“). Vyráběly se v pěti barvách: bílá, červená, žlutá, modrá a zelená.

Originál patentu z roku 1958 psaný už na syna původního vynálezce

Pak se do kostiček „vložil“ syn vynálezce a vymyslel stavebnicový systém Lego jako strukturovaný systém produktů – čím více kostiček, tím více možností. „Naší myšlenkou je vytvořit hračku, která připraví dítě na život, která podnítí jeho představivost a rozvine tvůrčí potřebu a radost, jež jsou hnacím motorem každého člověka,“ tvrdil.

Pak už to šlo rychle krok za krokem. V roce 1956 přišla první prodejní pobočka mimo Dánsko situovaná do Německa a konečně v roce 1958 si společnost nechala patentovat novou vylepšenou kostičku tak, jak ji známe dodnes.

Rozhodl požár

Předchozí kostičky byly duté, takže nevytvářely tak silné spoje. Děti sice mohly stavět různé modely, ty se však mohly snadno sesypat, když se s nimi hýbalo nebo je někdo převrhl. Děti si tak s kostičkami bez sloupků musely vystačit do roku 1958, kdy po usilovném snažení vylepšit spojovatelnost vznikla moderní kostička.

Když o dva roky později vyhořel sklad dřevěných hraček, bylo o směřování firmy rozhodnuto. Lego Group výrobu dřevěných hraček už neobnovilo.

Během dalších let přibyly inovace, například Duplo pro nejmenší děti, ke klasickým kostičkám přibylo i kolo jako nový prvek, který zvětšoval možnosti při stavbě. Nová řada Technic umožnila starším dětem stavět realistické modely, které ve všech detailech odpovídají skutečnosti. Poslední inovací, která přišla loni, je nová řada Boost, která kombinuje stavění kostiček s programováním.