S colou, pivem i ovocem. Takové jsou letošní kávové letní hity

Magazín otestoval čtyři pražské podniky, o kterých je známé, že se kávové kultuře intenzivně věnují, sledují trendy a nebojí se experimentovat.

Jako první vyzkoušeli EMA espresso bar na Masarykově nádraží. Kromě klasických ledových drinků zdejší baristé namíchali tři speciály. První z nich nese jméno Emanuel a kombinuje mango džus s ice batch brew, mango dření a kapkou limetky.

Další v řadě je Miláček, tedy espresso s tonicem a čajem rooibos orange. Poslední letní limitkou je Amálie s espressem, mandlovým mlékem a amarettem.



Z Masarykova nádraží se účastníci kávového výletu volně přesunuli do Karlína a tam už zůstali. První zdejší zastávka zavedla účastníky do Kafe Karlín.

A jaké ty objednávky byly? Jednak už dnešní klasiky, jako je affogato nebo espresso tonic, ale také letošní novinka v podobě piva s kávou. To vzniklo ve spolupráci s létajícím pivovarem Falkon, jmenuje se The Society, a v nabídce je hned několik pivních stylů napárovaných s různými kávami.



Jak připravit: Espresso tonic Do sklenice nasypeme led. Zalijeme 1 dl toniku. Připravíme espresso, které pomalu nalijeme na tonik s ledem. Vytvoří se dvě krásně oddělené vrstvy.

Espresso cola Jeden díl kávy a pět dílů coly. Naplňte sklenici ledem a doplňte ostatní ingredience. Společně promíchejte a přelijte do sklenice, ve které budete podávat.

Další zastávka nebyla zas až tak kávová jako v předchozích případech. V Parlor Café se zaměřují především na zmrzlinu, a to hned v několika podobách. Největší úspěch slavily jednoznačně zdejší zmrzlinové sendviče, tedy kopeček či dva zmrzliny od Crème de la Crème mezi domácími sušenkami nakombinované podle vlastní chuti.

Namátkou se ochutnávala třeba buráková sušenka s kokosovou a citronovou zmrzlinou nebo cookies s ořechy s jahodovou zmrzlinou s bazalkou a s fíkovou polevou.



Kromě toho tady připravují i Parlorsecco, tedy skleničku šumivého prosecca s porcí ovocného sorbetu, například s příchutí grep, limetka nebo malina a další. Mezi ochutnanými nápoji se ale objevila i netradiční variace na espresso tonic, a to espresso cola, ale také deci vína nebo zdejší vyhlášený gin tonic.



Poslední zastávka se odehrála v bistru Proti Proudu. Kdo snad ještě neměl zmrzlinu, tady byla možnost ochutnat kopeček pro změnu z Angelata.

Z pití to byly potom limonády, a to především domácí šalvějová nebo lahvová značky Enzo nebo Divoženka. V počtu objednávek se už ale do popředí dostávalo především pivo. Přeci jen málokterý letní večer končí jinak než s půllitrem či lahví pivka v ruce. To je sázka na jistotu nejen v rámci letní nabídky.



Celý článek najdete ve Storyous magazín a byl redakčně upraven.