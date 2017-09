Dva v jednom. Rybář chytil rybu, která ještě nestačila sníst chobotnici

„Tato ryba musela sežrat chobotnici těsně předtím, než se chytila na udici, protože byla téměř v dokonalém stavu. Nejdříve jsem si myslel, že je ještě naživu,“ popisoval situaci. Ryba měřila téměř 70 centimetrů. A rybáři, kteří pluli s Mattem, byli nadšeni ještě víc. Když se totiž podle nich stane podobná příhoda, znamená to, že bude lov dobrý.

Lingcod měřil téměř 70 centimetrů.

Mertz se nechal vyfotit a fotografii umístil na sociální sítě. Ale to, co se stalo pak, ho překvapilo ještě více než úlovek samotný. „Myslel jsem, že je to docela dobrá fotka, ale nečekal jsem, že bude reagovat tolik lidí,“ vyprávěl udiveně.

Lingcod (Ophiodon elongatus), nebo také buvolí treska, je dravá ryba, která se živí vším, co se jí vejde do tlamy, zvládne sežrat i menší chobotnice. Je jediným dosud žijícím členem rodu Ophiodon.

Nejvíce se vyskytuje na západním pobřeží USA a žije na skalnatých římsách v hloubce až 100 metrů. Největší exempláře byly spatřeny u pobřeží Aljašky a měřily až 120 centimetrů.