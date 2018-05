Sledujte vítr, experimentujte s boilies. Sedm tipů, jak na kapry v květnu

1) Odhalte časy, kdy se kapři krmí

Kapři se na jaře často krmí v brzkých ranní hodinách.

Kapři na jaře někdy žerou opravdu hodně a prakticky celý den a noc, ale jindy přijímají potravu jenom po malou část dne. Snažte se odhalit dobu, kdy se kapři krmí, na jaře to často bývají brzké ranní hodiny.



2) Buďte v pohybu

Než se kapři začnou třít, hodně se pohybují po revíru. Proto nezbývá, než se přesouvat za nimi.

Pokud je tření kaprů ještě poměrně daleko, bývají kapři hodně v pohybu. Neustále se přizpůsobují teplotě vody, výskytu přirozené potravy, směru slunečních paprsků atd.

Někdy působí, že jsou jakoby na výletě bez zájmu o jakékoli krmení. Hýbat se proto musíme i my nebo na ně vyčkávat na strategických pozicích.

Přesuny jsou vhodné při krátkodobých vycházkách „na otočku“ i při dlouhodobých výpravách. I při 14denní výpravě se často vyplatí po 2-3 dnech změnit místo, pokud cítíte, že vám vydalo maximum.

3) Dejte se na útěk

Někdy narazíte na revír, kde už se kapři třou, pak nezbývá, než se posunout „o dům dál“.

Všem se nám už stalo, že jsme přišli natěšení k vodě a zjistili jsme, že jsme dorazili s křížkem po funuse – kapři se třou. Taková situace je v druhé polovině května normální.

V tom momentě se mnohdy vyplatí nevymýšlet hlouposti – nenahazovat do trdliště ani poblíž něj a doufat v náhodný záběr. Ten většinou nedostaneme ani v jiné části revíru.

Je třeba si uvědomit, že v jiné vodě mohou mít kapři milostné hrátky už za sebou. Neváhejte proto a dejte se na útěk, dokud neobjevíte revír, kde se kapři netřou.

4) Trefte velikost nástrahy

Před třením se někdy vyplatí používat spíše velké nástrahy.

Nejúčinnější nástrahou k lovu velkých kaprů je bezpochyby boilies. Experimentujte ale s velikostí. Někdy je klíčem k úspěchu 12mm kulička, jindy to může být větší než 24mm koule nebo více velkých nástrah pod háčkem.

Před třením se někdy vyplatí používat spíše velké nástrahy. Kapři bývají velmi aktivní a zkonzumují velké množství potravy. Aktivní navíc bývají i jiné druhy ryb, které můžeme dobře vysušenou velkou kuličkou částečně selektovat.

Ale pozor. Neplatí to zdaleka vždy. Kapři někdy naopak před třením preferují menší sousta a velké boilies zcela ignorují. A pak si vyberte.

5) Pozorujte vítr

Na jaře se vyplatí držet se na místě s dobrým profilem a strukturou dna na návětrné straně.

Vítr je na jaře fantastickým pomocníkem při lokalizaci ryb. Nedokáže úplné divy, ale teplý čerstvý vítr dovede o nějaký ten kus pohnout rybami vaším směrem a rozhýbat je k potravní aktivitě.

Pokud se nemůžete tedy na revíru rozhodnout, kam se vydat, dobrým pomocníkem je se držet na místě s dobrým profilem a strukturou dna na návětrné straně. V pozdním podzimu a zimě ale často platí pravý opak.

To, jak reagují kapři na vítr, se také liší revír od revíru. Většinou platí, že čím větší a mělčí voda je, tím větší význam pro aktivitu kaprů vítr má.

6) Přestřílejte konkurenci

Využijte montáže na daleké nahazování.

Kapři se na jaře často stahují do nejmělčích částí revíru, což bohužel vědí i ostatní rybáři. Rybáři mnohdy sedí po několika metrech a nezřídka se stává, že si někde postavíte bivak a ráno se vzbudíte a je na vás nalepeno několik dalších rybářů.

Co ale dělat, když kapři momentálně v jiných hlubších místech nejsou a vy jste odkázáni pouze na lov ze břehu, neboť z lodě se nesmí? Je potřeba se zásadně odlišit strategií od okolního davu.

Jednou z možností je využít moderní techniky a „přestřílet“ okolní rybáře na náhozu. Díky moderním blankům a montážím na daleké nahazování, jako je správně navázaná helikoptéra nebo chod rig, jste schopni svoji montáž dostat klidně o 50–100 m dále než vedle sedící dav s teleskopy.

A to už je na monotónním mělkém dně dost velká výhoda. U helikoptéry i chod rigu však dávejte pozor, aby byly navázány tak, že se jich kapr dovede v případě utržení zbavit.

7) Strategické místo

Pokud se ale usadíte na špičce mezi řekou a mělkým ramenem, možná to bude poslední šance chytit pěknou jikernačku před třením.

Pokud už je tření opravdu blízko, kapři se každoročně stahují do určitých zón, které jsou rok od roku stejné. Vy byste na ně měli poblíž takových zón čekat. Často se jedná o mělké zátoky s nejteplejší vodou.

Nevysvětlete si to ale špatně, rozhodně vás nenabádáme k lovu přímo v trdlišti. To je nemorální. Pokud se ale usadíte na špičce mezi řekou a mělkým ramenem nebo na špičce u zátoky na stojaté vodě, kam se kapři stahují, a nalíčíte sem svoje pasti, rozhodně to není nic špatného a možná to bude poslední šance chytit pěknou jikernačku před třením.