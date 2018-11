Mekongský bobtail je domácí hlídač i komentátor v bezocasém kočičím těle

12:00 , aktualizováno 12:00

Může vám svým vzhledem připomínat thajskou kočku, jeho ocas je však jasným signálem, že tady je něco jinak. Mekongský bobtail ho má velmi krátký. A protože mu na něm roste srst na všechny strany, tak i střapatý. Co kus, to originál, který se navíc dožívá více než dvaceti let.