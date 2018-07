Začíná nový ročník Miss kompost. Chce podpořit komunitní kompostování

„Letos se v naší soutěži už nebudeme tolik soustřeďovat na základní informace, proč vůbec kompostovat. Chtěli bychom dát větší důraz na to, že kompostovat mohou i lidé z města, nejen klasičtí zahrádkáři,“ říká Hana Doležalová ze společnosti Ekodomov, která soutěž vyhlašuje.

Souvisí to s tím, že se objevuje stále více hnědých kontejnerů i ve městech, kam lze ukládat biologický odpad v domácnostech. „Tento odpad se pak odváží do kompostáren, kde se zpracuje. Navíc se tím uleví i kontejnerům na směsný odpad,“ popisuje. Podle ní by bylo ideální, kdyby se vyskytovaly stejně přirozeně, jako jsme zvyklí na kontejnery na papír nebo plasty.

Ekodomov podporuje i komunitní kompostování. Jde o to, že se dají dohromady lidé, kteří společně kompostují své biologické odpady a vzniklý kompost pak využijí pro záhonky klidně i u paneláku nebo při zvelebení vnitrobloku domu.

„Takové komunitní kompostování přeje sousedským vztahům. Lidé se sejdou a vidí, že z výsledků svého společného úsilí mají zároveň i vlastní prospěch. Teď naposled jsme vymysleli společný projekt s Prahou 8, kde se na ďáblickém sídlišti zkouší první pilotní komunitní kompostér,“ popisuje Doležalová.

Soutěž Miss kompost 2018 trvá až do konce října. Účastníci soutěže mohou posílat na stránku Kompostuj fotografie a příběh, jak a proč ho stavěli. Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář. Mohou soutěžit v obecné kategorii, ale i v kategorii pro školní kompostování, soutěžit se bude i v kategorii Miss kompost Facebook.