Pole, kde se pěstovala kukuřice i řepka, se mění na pastvinu pro koně

Rezervace velkých kopytníků vznikla u Milovic v roce 2015. Díky zájmu médií jako The New York Times, The Washington Post, BBC či magazínu Science se stala celosvětově nejsledovanějším projektem realizovaným u nás v posledních letech.

2015: Divocí koně na pastvině u Milovic Divocí koně tamtéž, o tři roky později

Bývalý vojenský prostor se stal prvním místem na světě, kde se v rámci jedné rezervace vyskytují všechny tři druhy původních velkých kopytníků Evropy: divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.

Ochranářská organizace Česká krajina spolupracuje na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších institucí.