VIDEO: Letadla, lodě i bojová technika. Modeláři bojovali na mistrovství

Ač zde body sbírali hlavně čeští modeláři, zúčastnili se i závodníci z dalších zemí, například z Německa, Polska, Izraele nebo Velké Británie. „Modelů se nakonec sešlo přes dva tisíce, na akci se podle naší statistiky přišlo podívat 3 633 platících diváků,“ říká Jan Zdiarský ze společnosti Eduard, která byla hlavním pořadatelem akce.

Výstava se letos konala už po sedmnácté. „Začínali jsme v Plzni a pak se mistrovství přesunulo do Praha do Nových Butovic. A letos jsme ji prvně pořádali v Top hotelu na Chodově,“ popisuje Petr Šámal, který se podílel na pořádání za Svaz modelářů České republiky.

Ač byla akce mezinárodní, sbírali čeští modeláři body do svého národního mistrovství republiky. Ti nejlepší pak jezdí reprezentovat na světové mistrovství. „Čeští modeláři ve světě patří ke špičce. Když jedou do Británie do Telfordu na Scale Model Word, což je takové neoficiální mistrovství světa, pravidelně vozí medaile. Letos bude v listopadu,“ chválí českou špičku Šámal.

E-day patří mezi akce, které pravidelně lákají zájemce o modelářství. Nejde tu jenom o soutěž samotnou, ale i o to, že si fanoušci modelařiny mohou prohlédnout vrcholné modely a inspirovat se pro vlastní práci.

Navíc paralelně probíhají přednášky a workshopy, kde se ti méně zkušení mohou naučit něco nového, protože zkušení modeláři jsou ochotni občas „utrousit“ něco ze svého know-how.