Mýt okna v zimě? Ano, ale ne v mrazu, radí profesionálové

Pravidelným čištěním nejenže získáte pěkný vzhled a ničím nerušený výhled, ale přispějete k dlouhé životnosti oken. Pokud jste se k mytí nedonutili na podzim a teď vám znečištěná okna brání ve výhledu do zasněžené krajiny, můžete se do něj pustit i nyní zimě. Jen je potřeba dodržet určitá pravidla, jinak napácháte více škody než užitku.

Prvním důležitým bodem je teplota venkovního vzduchu. Prostředky na mytí oken totiž poskytují bezchybný výsledek až od zhruba 5 °C. Klesne-li teplota níže, počkejte na lepší počasí.

Dalším zásadním aspektem je teplota používané vody. Při mytí za nízkých teplot pracujte výhradně s vlažnou vodou, zhruba do 30 °C. Horká voda na prochlazených okenních tabulích by totiž mohla v krajním případě způsobit i to, že by praskly, navíc nesvědčí ani materiálům okenních rámů. Dřevěné rámy oken pak co nejdříve po umytí vytřete dosucha, speciálně dřevu vlhkost velice vadí.

Nikdy ne za sucha

Použít lze klasické prostředky na mytí oken, na hodně špinavé tabule můžete aplikovat přípravky na leštění skel s obsahem alkoholu proti namrzání.

„Rozhodně však příliš neexperimentujte, protože různá rozpouštědla, chemikálie a abrazivní přípravky mohou okna nenávratně poškodit. Na druhé straně však nikdy nečistěte skla ani rámy nasucho. Prachové částice usazené na oknech totiž mohou při suchém čištění povrch poškrábat,“ radí Roman Kubálek ze společnosti Vekra.

To potvrzuje i Irena Bartoňová Pálková, prezidentka Asociace čištění a úklidu, která se profesionálně zabývá jak úklidovým poradenstvím, tak školením úklidových pracovníků včetně hospodyň do domácností. „Mýt okna v mrazu není nejlepší rozhodnutí, protože chemické prostředky na mytí pak nemají šanci pracovat tak, jak potřebujeme, nejúčinnější jsou zhruba od nějakých 5 °C,“ vysvětluje. Kompletní rady na mytí oken od profesionálky najdete zde.

Podívejte se na video, jaké pomůcky a postupy jsou pro mytí oken ideální, aby se člověk zbytečně nenadřel.