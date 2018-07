Do lesa jen o úplňku, babky způsobují rakovinu a další mýty o houbách

Jak správně na houby? Do lesa nemusíte v holinách (ale jestli se vám v nich dobře chodí, proč ne?).



Lezoucí klíšťata lépe uvidíte na světlém oblečení, před výpravou použijte repelent.



Houby sbírejte do košíku. Jde-li vás víc, vyčleňte si jeden košík na pevné houby a druhý košík na houby křehké. Žádné tašky, nikdy igelit.



K jídlu sbírejte jen houby, které znáte, před uložením do košíku je hned v lese očistěte.



Houby určené ,na zkoumání‘ dejte do zvláštního košíku. Berte vždy dvě plodnice - jednu mladší, druhou starší. Tyto houby nečistěte a neodřezávejte jim třeň, mohli byste zničit důležité poznávací znaky.



Nešlapejte zbytečně v houbovém nalezišti, ať nepoškodíte podhoubí. Vždyť stačí stát a dobře koukat.



Houby ze země vyjměte opatrně – opět kvůli tomu, abyste zbytečně nepoškodili podhoubí.



Do košíku nedávejte přerostlé ani červivé plodnice, nechte je raději ,vysemenit‘ v lese. Doma byste je beztak vyhodili.



Doma houby pokrájejte, nechte v chladu a brzy zpracujte.



Kousek jídla schovejte pro případný rozbor, nikdy nevíte, jestli jste neudělali chybu.



A jedna moralistická na závěr: v lese se, prosíme, chovejte tiše a nenechávejte po sobě nepořádek.