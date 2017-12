Pět rad co dělat, když cizí pes napadne toho vašeho. Hlavně nenadávejte

„Hned na počátku je nutné konstatovat, že při takové kolizi se pohodová procházka stává hororem,“ říká František Zahrádka z plzeňské veterinární ordinace. Tady je jeho „pět P“ při napadení psa psem:

1.P Problém

Pokud již došlo k napadení psa psem (nepodařilo se dostatečně předvídat situaci), zachovejte chladnou hlavu, i když se to zdá nesplnitelné. Mějte na paměti, že křik nebo fyzické řešení (kopance, bití, studená voda) situaci vždy jen zhorší.

Tím se posiluje sebevědomí útočníka a vystavujete riziku napadení i sebe. Jako první je třeba učinit pokus o separaci peroucích se zvířat do bezpečné zóny a zajištění před opakovaným napadením.

2.P Prohlídka

Pokud nedošlo k fatálnímu poškození a masivnímu krvácení, je třeba vyhodnotit rozsah poranění a následně zajistit první pomoc, pokud možno ve spolupráci s majitelem psího útočníka.

Může se vám to zdát zvláštní, ale ošetření je nutné absolvovat u obou zvířecích bojovníků. Emoce v tento moment nejsou dobrým rádcem a na vzájemnou obhajobu je dost prostoru později.

3.P První pomoc

Drobná poranění a viditelné rány ošetříme pokud možno co nejdříve standardním způsobem - lze použít převařenou vodu či běžné dezinfekční preparáty. „Osobně doporučuji na dezinfekci, snížení bolesti a urychlení hojení například Vetericyn spray, který navíc neštípe a nepálí,“ doporučuje Zahrádka.

Skrytá poranění necháme na vyhodnocení vždy veterinárnímu lékaři. Je třeba si uvědomit, že rána po kousnutí je vždy zhmožděná a rozsah poškození tkáně není na první pohled vidět.

Obecné pravidlo: malá rána po zubu vždy koreluje s výraznou devastací poraněného místa. Stejně tak poškození vnitřních orgánů a řešení šokového stavu je vždy na posouzení ošetřujícího veterinárního lékaře. S tím souvisí i následující bod.

4.P Převoz k veterinárnímu lékaři

Ideálně k tomu nejbližšímu. Při poranění osob samozřejmě i k praktickému lékaři nebo chirurgovi. „Po poskytnutí první pomoci je dle mého názoru vhodné vždy kontaktovat svého ošetřujícího veterinárního lékaře, který krom speciální péče a vyšetření zahájí následný ošetřovací postup poraněného zvířete. V tomto případě platí pravidlo, že dvakrát zbytečně je lepší než jednou pozdě.

5.P Pravidla slušného chování

Ideálním řešením vzniklého konfliktu by měla být spolupráce obou majitelů psů. Co je třeba? V první řadě si předat kontakty a pak zajištění očkovacího průkazu obou psů.

Následné navržení konstruktivního postupu je to, co nás v dané situaci odliší od našich psích bojovníků. Na společné hledání chyb, kdo za co může a kdo co zanedbal, je dost času později. Důležité je umět zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že příště to může být obráceně.