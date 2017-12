VIDEA ROKU: lidožravý lachtan, žralok skokan i koza v krajtě

Poučení do života si ponese malá holčička, pro kterou se stalo zábavné krmení lachtana dramatickým zážitkem. Zvíře využilo chvilky nepozornosti a za šaty ji stáhlo do vody. (Koneckonců, kousnout při krmení umí i delfín.)



VIDEO: Dva žraloci napadli rybáře, musel se bránit nožem

Rybář se rozhodl skočit si pro večeři přímo do oceánu a s harpunou v ruce se vydal na lov tuňáka. Netušil, že není jediný, kdo si stejného tuňáka vybral k večeři. Z hlubin Atlantiku se vynořili dva žraloci a začali s ním o rybu bojovat.

VIDEO: Žralok vyskočil na loď a zasekl se v zábradlí

Také rybáři na pobřeží Long Islandu měli letos hororový zážitek. Na příď lodi jim skočil žralok mako, který je považován za člověku nebezpečného. Žralok se zachytil mezi lodí a zábradlím a beznadějně se snažil dostat zpět do vody.



VIDEO: Pětimetrová krajta spolkla kozu a vyděsila obyvatele

V indické vesničce Baihata Chariali si téměř pětimetrová krajta pochutnala na koze. Starousedlíci se obávali, aby had někomu neublížil, a tak ho svázali. Později byl had vrácen do lesa i se svým úlovkem v žaludku. V podstatě měl štěstí. To jeden indický zemědělec ulovenou kozu z krajty doslova vymačkal.



VIDEO: Sedmimetrová krajta pozřela dospělého muže

Nejen kozy se ovšem mohou stát kořistí krajty. Neobvyklý případ usmrcení dospělého muže krajtou oznámila policie z indonéského ostrova Sulawesi. Při pátrání po nezvěstném zemědělci na palmové plantáži nalezli vesničané sedmimetrovou krajtu mřížkovanou, která zjevně zažívala rozměrnou kořist.