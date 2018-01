Nejchutnějším jablkem je Angold z Holovous, který vydrží až do dubna

„Odrůda Angold byla úspěšná i v minulých letech. Loni byla pátá a v letech 2010 a 2011 obsadila třetí místa. O pořadí 43 posuzovaných odrůd letos rozhodlo 121 degustátorů,“ řekl ovocnář František Paprštein z holovouského ústavu. O výsledcích loňského hlasování jsme informovali zde.

Odrůdu Angold vyšlechtili výzkumníci z Holovous křížením odrůd Antonovka a Golden Delicious. Do registru odrůd byl Angold zapsán v roce 1995. Plody Angoldu jsou velké až velmi velké. Jsou světle zelené, kryté více než z poloviny hnědočerveným líčkem. Odrůda se vyznačuje odolností vůči strupovitosti, skladovat se dá až do dubna.

Úspěchy českých jablek v zahraničí Příkladem, jak je těžké se prosadit jakékoliv odrůdě jablek na komerčním trhu, je v Česku vyšlechtěná odrůda Opal. Nejdříve bylo třeba, aby prorazila v Americe a dalších zemích, než se obloukem dostala i do českého prodeje. Příběh jablka Opal čtěte zde.

Vzorky Angoldu degustátory nejvíce zaujaly výbornou šťavnatostí, konzistencí dužniny, celkovou chutí a vůní. Degustátoři vedle toho hodnotili i slupku, kyselost a vzhled. Jablka posuzovali naslepo, jejich názvy neznali.

Za Angoldem skočily na druhém a třetím místě kříženci HL 2010 a HL 2350, které také vyšlechtili v Holovousích. Odrůdy patří mezi takzvané novošlechtění a dosud neprošly registrací, a nemohly být tedy ani uvedeny na trh.

Loňský vítěz, odrůda Meteor, letos skončil na čtvrtém místě. V obchodní síti silně zastoupené odrůdy Golden Delicious, Jonagold, Pinova či Idared se letos nijak neprosadily a skončily ve druhé polovině pořadí.

Degustace mají dát ovocnářům obrázek o tom, které odrůdy konzument preferuje jako nejchutnější. U nově vyšlechtěných odrůd mají napovědět, které by mohly mít perspektivu. Prosadit nově vyšlechtěnou odrůdu do velkovýsadeb a následně do obchodní sítě je však podle ovocnářů obtížné, protože na to je potřeba mnoho peněz na propagaci.

Jablka jsou v ČR ovocem s nejvyšší spotřebou. Průměrný Čech ročně sní přes 20 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 80 kilogramech na osobu a rok.